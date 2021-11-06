Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября

Предстоящая неделя благоприятна для романтической, эмоциональной и сексуальной жизни. В этих сферах может быть ощущение особой глубины и гармонии.

Что же касается деловой сферы и отстаивания своих интересов — здесь нас ждут довольно ожесточенные баталии. Возможны столкновения между старым и новым, между устоявшимися порядками и потребностью в новизне, борьба и конфликты. Все это может происходить довольно болезненно, с открытыми столкновениями.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит скорее нейтральная неделя. Единственное, начинается сложный период для личной жизни — возможны претензии и неудовлетворенность, которые могут выливаться в конфликты с вашей половинкой.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит сложная и конфликтная неделя. Эти конфликты могут проявиться как яркое и даже ожесточенное противостояние, как прямые стычки с врагами и несогласными. Конструктивное обсуждение будет быстро переходить в спор и агрессию. И хотя вас обычно сложно вывести из себя, на предстоящей неделе все же возможны вспышки раздражения как с вашей, так и (особенно) со стороны оппонентов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит относительно нейтральная неделя. Планеты на вас будут влиять мало. Неделя хороша для подведения итогов, долгосрочного планирования и развития новых вдохновляющих вас идей.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее благоприятная. Особенно в том, что касается энергичности, настойчивости и интеллектуальной активности. Идеально будет обдумать, спланировать и начать выполнять важные для вас задачи. Для личной жизни начинается непростой период.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит очень напряженная неделя. Конфликты и противостояние, борьба за власть и задетое самолюбие — все это может ожидать на предстоящей неделе. Лучше пока не взваливать на себя слишком многое, даже если хочется. Не решать важных вопросов и не инициировать важных обсуждений.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит благоприятная неделя. Она исключительно хороша для дел, требующих активности и настойчивости. Вы можете сдвинуть с мертвой точки намеченные планы и наконец начать выполнять все актуальные для вас задачи. Также для вас начинается период, благоприятный для романтической сферы и личной жизни.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит почти нейтральная неделя, но с положительным оттенком. Вам хорошо задуматься о своих долгосрочных целях и уже сделанных успехах. Оценить, в том ли направлении вы двигаетесь, и подумать, чего вы хотели бы достичь дальше.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит важная неделя, когда они могут по-новому ощутить свою внутреннюю силу, придать ей нужное направление и глубоко прочувствовать вкус жизни. Также впереди вас ждет период, когда вам предстоит прикладывать активные целенаправленные усилия. Поэтому определитесь сейчас, что для вас важно, куда вы хотели бы двигаться.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе будет сложно определиться со своими приоритетами. Стоит уделить особое внимание тому, чтобы разобраться, что вам нужно по большому счету, какие социальные достижения вы хотели бы реализовать.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит насыщенная и позитивная неделя. У вас будет много сил и ясность фокуса, так что вы сможете эффективно направить свои ресурсы на решение всех важных для вас задач. Планируйте, принимайте решения и действуйте. Все получится!

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит напряженная неделя. Возможны конфликты с близкими людьми, дистанция и отчуждение. Ваше желание оставаться на своей волне и защитная позиция по отношению к другим точкам зрения — все это будет не давать сближаться с окружающими и находить общие интересы. Лучше по возможности пока не пытаться обсуждать сложные вопросы.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя очень положительная. Вы будете чувствовать необычную уверенность в себе, собранность, сфокусированность и энергичность. Время решать самые сложные задачи, которые вы давно откладывали.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака. Специалист по рунам Игорь Вечерский рассказал, чего стоит ожидать разным представителям зодиакального круга в ближайшие дни.