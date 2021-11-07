Массовая драка произошла в подмосковном Домодедово. По словам очевидцев потасовка случилась в ночь на воскресенье, 7 ноября, на улице Гагарина.

Местные жители публикуют в соцсетях. Судя по всему, участниками побоища стали более двух десятков человек. Причины и обстоятельства конфликта, а также другие подробности выясняются. О пострадавших сведения не поступали.

В пресс-службе подмосковного управления МВД заявили, что проводят по этому поводу проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в прокуратуре Московской области прокомментировали инцидент в Домодедово.