Массовая драка произошла в подмосковном Домодедово

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Алиса Маркова
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По словам очевидцев потасовка случилась в ночь на воскресенье, 7 ноября.

Фото, видео: Depositphotos / nito103; ВКонтакте @Sud Mraza

Массовая драка произошла в подмосковном Домодедово. По словам очевидцев потасовка случилась в ночь на воскресенье, 7 ноября, на улице Гагарина.

Местные жители публикуют в соцсетях. Судя по всему, участниками побоища стали более двух десятков человек. Причины и обстоятельства конфликта, а также другие подробности выясняются. О пострадавших сведения не поступали.

В пресс-службе подмосковного управления МВД заявили, что проводят по этому поводу проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в прокуратуре Московской области прокомментировали инцидент в Домодедово.

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