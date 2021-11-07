Анита Цой об учебе в школе с Кристиной Орбакайте: «Не могли подружиться»

Это сейчас Аните Цой и Кристине Орбакайте нечего делить. Обе преуспели в карьере, добились творческих высот. Но так было не всегда. Оказалось, что певицы учились в одной школе. И между ними было своеобразное противостояние. И в этой детской борьбе за лидерство Алла Пугачева вставала на сторону Цой.

«Я не была близко знакома с Кристиной в школе. Мы учились в разных классах. Кристину действительно очень берегли, не отпускали. Она всегда была вдалеке от нас. И страшно к ней было подойти, все-таки мама — Алла Борисовна. Поэтому мы не общались», — рассказала артистка.

Twitter @anitatsoi

Из-за слов Примадонны между девочками присутствовала легкая конкуренция. По словам Аниты Цой, Кристина Орбакайте в детстве была несколько медлительной и холодной, а звездная мама хотела видеть в своем ребенке больше активности.

«Алла Борисовна мне рассказывала, как она приходила в школу, чтобы пообщаться с педагогами и говорила Кристине: „Видишь, девчонка узкоглазенькая с гитарой бежит? А ты почему у меня такая?“ Кристина же была эстетская девочка, прямо прибалтиечка. Ну, вот такой характер. Кристина очень сильно страдала от того, что ее все время сравнивали. Не могли подружиться», — добавила она в интервью Давиду Виннеру в его YouTube-шоу.

Но ныне детские обиды позади, и между Цой и Орбакайте теплые дружеские отношения.

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