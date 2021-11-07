Я абсолютно бедный человек: Шаляпин признался, что не может сдать купленные покойной женой квартиры

Артист рассказал, что выгодно распорядиться дорогостоящей недвижимостью он пока не может, потому что его финансовое положение оставляет желать лучшего.

Певец Прохор Шаляпин после смерти жены Татьяны Дэвис оказался перед нелегким выбором. Покойная канадская бизнес-леди полтора года назад сделала выгодную инвестицию и приобрела четыре квартиры в элитном жилом комплексе столицы. Недвижимость записана на имя Шаляпина, но удачно распорядиться дорогостоящей недвижимостью он пока не может, потому что его финансовое положение оставляет желать лучшего.

«Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, живу в рабоче-крестьянском районе, заводском, на окраине Москвы», — рассказал певец в интервью программе «Ты не поверишь».

Шаляпин не послушал свою близкую подругу и разумную женщину, певицу Наталью Штурм, а напрасно. Недавно она рассказала, что давала Прохору ценный совет о том, как правильно поступить с недвижимостью. Так как квартиры приобретались опытной бизнес-леди на этапе застройки по весьма выгодной стоимости, теперь, когда объекты готовы, они, разумеется, выросли в цене.

Штурм посоветовала Шаляпину продать квартиры и вернуть сумму, которую за них заплатила Дэвис — это порядка 70 миллионов рублей, родителям покойной, а разницу забрать себе, чтобы не было обид. Однако певец избрал другую тактику.

Он не намерен отказываться от подарка покойной жены. Шаляпин заметил, что ему чужого не нужно, но и своего он не упустит.

Кроме того, он несет существенные расходы на элитную недвижимость и платит внушительную сумму за коммунальные платежи — всего около 60 тысяч рублей за четыре объекта.

Артист также утверждает, что с родственниками Татьяны у него сохранились прекрасные отношения и он намерен вскоре встретиться с ними в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что свое путешествие Шаляпин планирует в то время, когда идет судебное разбирательство в отношении его матери. Женщина, работающая в одной из волгоградских больниц, обвиняется в получении взяток от осужденных, которым она, по версии следствия, выписывала освобождение от исправительных работ. Уголовное дело в отношении матери певца Шаляпина рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Судя по всему, известный ловелас уверен, что ему не придется расставаться с оказавшейся в его собственности недвижимостью, однако адвокаты придерживаются иной точки зрения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шаляпин рискует лишиться квартир, подаренных ему Дэвис перед смертью.