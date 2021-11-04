Артисту после смерти жены Татьяны Дэвис досталась недвижимость, купленная за 70 миллионов рублей. Однако его знаменитая подруга считает, что ему не стоит ее присваивать.

Певица Наталья Штурм рассказала, о совете, который дала исполнителю Прохору Шаляпину насчет недвижимости, которую его скончавшаяся жена Татьяна-Клаудиа Дэвис купила в Москве, оформив на него. По ее мнению, артист зря присваивает себе жилье, и портит себе карму.

«Два года назад, когда они начали встречаться, я Прохору сказала: „Раз она такая богатая, пусть она подарит тебе квартиру в Москве“. Я знаю, что у него есть, но квартиры лишними не бывают», — призналась Штурм в интервью 5-tv.ru.

Но тогда певец не прислушался к совету. Однако спустя время Шаляпин рассказал подруге, что возлюбленная сделала инвестицию, купив четыре квартиры. При этом, считает артистка, Дэвис, как умная бизнесвумен, решила приобретать недвижимость на этапе застройки, так как потом цена в два-три раза вырастает.

«Я Прохору предложила… Я говорю: „Прош, не надо грех на душу брать, и 70 миллионов, которые к тебе не имеют никакого отношения, присваивать себе. Они не твои. Может они и могут сейчас принадлежать тебе, но это некрасиво, это неправильно. Ты должен сказать родителям, что есть такая сделка, и тогда уже они решат, что делать с этими деньгами, а я тебе предлагаю эти квартиры продать, а разницу положить себе в карман“», — вспомнила Штурм.

Она также предположила, что родственники Дэвис могут вообще отказаться от этих денег и оставить Прохору за «страдания». Певица считает, что жилье может сейчас уже стоить 140 миллионов. Кроме того, по ее мнению, Прохор таким образом не попортит карму.

«По законам бизнеса это правильно и грамотно», — считает она.

Однако артист в свою очередь не стал прислушиваться к совету, накричал на подругу, и ей пришлось заблокировать певца в соцсетях, что привело к конфликту. Как писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин призвал Наталью Штурм не втягивать его в расследования.