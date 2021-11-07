Огненный шар! Момент мощного взрыва здания кафе в казахстанском Актау попал на видео
| Алиса Маркова Происшествия 2 492
Момент взрыва в кафе в казахстанском Актау попал на видео
Фото, видео: Depositphotos / ijdema; YouTube @IG project
ЧП произошло в воскресенье, 7 ноября.
Момент мощного взрыва в кафе «Аянат» в казахстанском Актау попал на видео. Записи, на которых запечатлено произошедшее в социальных сетях публикуют очевидцы. На кадрах видно, как внезапно здание буквально охватывает огненный шар, обломки разлетаются по округе.
Взрыв в кафе в казахстанском Актау прогремел вечером в воскресенье, 7 ноября, в микрорайоне 29 А. О пострадавших информация пока не поступала. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
По данным пресс-службы департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана, здание было полностью уничтожено взрывом и восстановлению не подлежит.
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