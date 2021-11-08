Милохина и Медведеву потребовали выгнать из «Ледникового периода» из-за секрета

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Виктория Андреева
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Юный тиктокер и олимпийская чемпионка радуют даже строгое жюри шоу. Чем же они не угодили пользователям соцсетей?

Милохина и Медведеву потребовали выгнать из «Ледникового периода» из-за секрета

Фото: Instagram @danya_milokhin

Звезду TikTok Даню Милохина и олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву потребовали выгнать из проекта «Ледниковый период». Как только селебрити стали удивлять жюри своими результатами, посыпались гневные отзывы от хейтеров. Фразы некоторых способны нанести глубокую моральную травму.

В одном из пабликов «ВКонтакте» появился анонимный комментарий зрительницы шоу. Женщина бросалась на Милохина с обвинениями из-за некоего секрета Медведевой, который он раскрыл журналистам. Речь шла о конфликте спортсменки с фигуристкой Алиной Загитовой на Олимпиаде 2018 года. Даме показалось неуместным поведение тиктокера. Впрочем, «прошлась» она и по молодой Евгении.

«После выходки Милохина вообще не могу смотреть на их с Медведевой дуэт. Предательница и лизоблюд. Надеюсь, <…> судьи быстро выгонят их из проекта. Таким персонажам нечего делать в этом шоу», — ругалась пользовательница сети.

Несмотря на ряд похожих гневных комментариев, россияне в большинстве своем поддерживают молодую пару. Даня Милохин и Евгения Медведева раз за разом откатывают блистательные программы на льду. Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер признался в любви к своей партнерше. Он считает, что все его победы — заслуга фигуристки.

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