Еще древние люди знали о влиянии небес на судьбу человека. 5-tv.ru приводит египетский гороскоп по дате рождения, который несколько отличается от привычного нам зодиакального — он немного точнее, подробнее описывает отношения с другими знаками, но, главное, на каждого бога выделено несколько периодов в году, а не один.

Нил (1-7 января, 19–28 июня, 1–7 сентября, 18–26 ноября)

Как и великая река Нил, люди, родившиеся в эти даты, энергичны и целеустремленны — они постоянно совершенствуются и обновляются. Люди, живущие рядом с ними, чувствуют себя защищенными — и тем, кому покровительствует Нил, это нравится, ведь их суть и предназначение — жить ради других, исцелять и вдохновлять. Эти люди будут прекрасно ладить с тем, кому благоволят Амон-Ра и Сет, женский цвет — синий, а мужской — красный.

Амон-Ра, бог Солнца (8-21 января, 1–11 февраля)

Этот бог покровительствует людям, которые сами напоминают Солнце, дарящее свет и тепло — защитники и дипломаты, родившиеся под знаком Амона-Ра всегда поддержат и подскажут в трудной ситуации, а, порой, в своих советах могут предсказать будущее. Их цвета — такие же яркие, как они сами, желтый для мужчин и оранжевый для женщин. Они всегда найдут общий язык с теми, за кем приглядывает Нил или Гор.

Мут, богиня Неба (22-31 января, 8–22 сентября)

Богиня-мать даст своим подопечным сильный дух и крепкое тело — это может заставить людей, родившихся под ее покровительством, выбрать профессию, связанную с помощью и спасением других. Впрочем, это прекрасно сочетается с их предназначением — помогать. Красный цвет для женщин и коричневый для мужчин, лучше всего поладят те, кого защищает Мут, с людьми Амона-Ра и Тота.

Геб, бог Земли (12-29 февраля, 20–31 августа)

Этот добрый бог покровительствует великодушным и тонко чувствующим людям — общение с природой позволит его подопечным быстро восстанавливать энергию. Такие люди надежны, как сама земля — всегда помогут и поддержат, и словом, и делами. Цвет женщин — розовый, мужчин — фиолетовый, а еще они прекрасно совместимы с тем, кому благоволят Сет или Гор.

Изида, богиня женственности и материнства (11-31 марта, 18–29 октября, 19–31 декабря)

Эта богиня заставит сердце человека, которому она покровительствует, биться чуть чаще — от эмоциональности и острого чувства справедливости. Люди, родившиеся в эти даты, благородны, влюбчивы и дорожат семьей. Их цвета — синий для женщин и белый для мужчин, а поладят они с теми, за кем стоит Тот и Осирис.

Осирис, бог возрождения (1-10 марта, 11–18 декабря)

Двойственность, свойственная людям, родившимся в эти даты, передалась им от их покровителя — Осирис был царем загробного мира и судьей душ, но именно пройдя через него душа могла рассчитывать на покой и возрождение. Так и людям, которым благоволит Осирис, сложно склонить чашу весов своего решения в одну или другую сторону, а для счастья нужно сбросить со своей души груз мыслей о будущем. Мужской цвет — желтый, женский — зеленый, а совместимы эти люди с людьми Исиды и Тота.

Тот, бог мудрости (1-19 апреля, 8–17 ноября)

Пытливый ум, творческий потенциал и страсть к познанию — что же еще мог даровать бог знаний и мудрости людям, которым покровительствует? Вдобавок, у них будет спориться работа, связанная с точными науками — и эзотерика. Но и риск такие люди любят. Лучше всех с ними будут общаться те, за кем стоят Бастет и Исида, мужской цвет — белый, а женский — розовый.

Гор, бог неба и небесных светил (20-30 апреля, 1–7 мая, 12–19 августа)

Этот бог покровительствует рождающимся звездам — его подопечные не остановятся ни перед чем при достижении своей цели, очень любят быть в центре внимания — и животных. Бастет и Геб — покровители совместимых с ними людей, женский цвет — золотой, а мужской — красный.

Анубис, бог-страж царства мертвых (8-27 мая, 29 июня-13 июля)

Человек с головой шакала провожал усопших в загробный мир, и помогал Осирису принять решение, уравновешены ли чаши весов его жизни. Души, которые он провожал, оставляли все проблемы позади — и люди, которым он покровительствует, также помогают улаживать конфликты и разрешать сложные ситуации. Они часто работают в правоохранительной сфере. Несмотря на то, что в одиночестве люди Анубиса находят силы, они хорошо общаются с теми, кому благоволят Бастет и Изида. Их цвета — малиновый для женщин и охряный для мужчин.

Сет, бог разрушения (28 мая — 18 июня, 28 сентября — 2 октября)

Бог хаоса и разрушений может дать людям большую силу — важно ее правильно применять. Упорство и перфекционизм могут помочь этим людям достичь своих целей — но дотошность может сыграть и плохую шутку. Люди Сета совместимы с людьми Геб и Нила, а свойственные им цвета — черный для женщин и бирюзовый для мужчин.

Бастет, богиня плодородия (14-28 июля, 23–27 сентября, 3–17 октября)

Семья и близкие — все для людей, которым благоволит богиня домашнего очага. Из женщин, родившихся в эти даты, получаются лучшие жены и матери. А богиня-покровительница будет присматривать за домом — в форме любимой кошки. Кстати, больше других людей подопечным Бастет подходят те, кого защищают Секмет и Гор. Цвета — серый женский и желтый мужской.

Сехмет, богиня войны и палящего солнца (29 июля — 11 августа, 30 октября — 7 ноября)

Людям, которых защищает Сехмет, трудно прощать — они авторитарны, их моральные принципы всегда высоки. Но они всегда найдут красоту — и будут искренне восхищаться ею. Женщинам под покровительством богини войны свойственен бирюзовый цвет, мужчинам — зеленый, а совместимы они с теми, на чьей стороне Бастет и Геб.

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