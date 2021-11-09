🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 ноября, растущая Луна в знаке Козерога многим дает шанс перейти к активным действиям, чтобы не упустить удачу. Наступает благоприятный момент, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал.

♈ Овен

Вам пора обратить внимание на свое самочувствие. Причем как физическое, так и эмоциональное. Отложите все дела и отправляйтесь за город в приятной компании. На лоне природы вы сможете собраться с мыслями и отпустить те тревожные мысли, которые не давали вам покоя в последнее время.

Космический совет: найдите время для отдыха на природе.

♉ Телец

Вас ждет удачный день, Тельцы. Вы легко справитесь с текущими делами и еще останется время на то, что является вашей истинной страстью. Ваше вдохновение и оптимистичный настрой помогут преодолеть любые трудности.

Космический совет: постарайтесь сохранить энергию, которая вас сейчас переполняет.

♊ Близнецы

Настало время взять ситуацию в свои руки. Для того чтобы добиться успеха, вам необходимо проявить инициативу. Отбросьте лишние сомнения и действуйте.

Космический совет: перестаньте сомневаться в себе.

♋ Рак

Поймите, что нет смысла без конца вспоминать о прошлых неудачах. Сосредоточьтесь на своем настоящем. Если вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то вскоре поймете, как вам действовать дальше.

Космический совет: подумайте о том, чего вы действительно хотите достичь.

♌ Лев

Вы много трудились в последнее время и наконец ваши усилия увенчаются успехом. Полученный опыт пригодится вам в будущем, поэтому не жалейте потраченных сил.

Космический совет: наслаждайтесь результатом своих трудов.

♍ Дева

9 ноября, Девы, вам предстоит решить немало сложных вопросов. При этом благоприятный исход во многом будет зависеть от вашего умения договариваться с другими людьми, поэтому проявите гибкость и терпение.

Космический совет: избегайте конфликтов и старайтесь решать вопросы мирным путем.

♎ Весы

Вам стоит задуматься о своем финансовом положении. Не исключено, что текущие расходы придется сократить. Проявите рациональность и откажитесь от ненужных покупок. Приобретенные в этот день товары вряд ли будут вас радовать долгое время.

Космический совет: наведите порядок в финансовых вопросах.

♏ Скорпион

Постарайтесь отвлечься от чужих проблем. Найдите время для себя. Займитесь спортом, медитацией или купите себе то, о чем давно мечтали. Вы заслужили награду за свои труды и заботу о ближних.

Космический совет: обратите внимание на свои нужды.

♐ Стрелец

Нельзя добиться успеха, если постоянно прислушиваться к чужому мнению. Сделайте самостоятельный выбор. Никто, кроме вас самих не знает, что принесет вам наибольшее удовлетворение.

Космический совет: делайте то, что хотите вы, а не то, что советуют вам окружающие.

♑ Козерог

Вас ждет благоприятный день при условии, что вы проявите благоразумие. Будьте терпимы к окружающим и не инициируйте лишние споры. Займитесь делами, которые давно откладывали. Рутинная работа пойдет вам на пользу.

Космический совет: не стоит доказывать свою правоту, время это сделает за вас.

♒ Водолей

Будьте осторожны, 9 ноября велик риск пораниться или получить травму. Не перегружайте организм излишней физической работой. Некоторое дела, которые кажутся вам очень важными, можно отложить на потом, чтобы дать себе небольшой отдых.

Космический совет: не перенапрягайтесь и будьте внимательны к своему здоровью.

♊ Рыбы

Вы сможете многое успеть. День обещает быть очень насыщенным. Вам удастся многое сделать. Причем приложенные усилия обязательно оценит руководство.

Космический совет: сосредоточьтесь на карьере и продемонстрируйте свой профессионализм.

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