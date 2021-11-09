Копейка рубль бережет: сильные денежные ритуалы в период Венеры в Козероге

Венера - одна из самых влиятельных планет в сфере любовных отношений, красоты и денег. Астрологи не только предсказывают, но и подсказывают, как эффективно использовать расположение планет для достижения целей, направленных на финансовое благополучие и богатство. Сейчас, по их мнению, наступил благоприятный период: 5 ноября Венера переместилась в знак Козерога. Если в плане романтичных отношений такой расклад немного охладит их накал, то в финансовом — отразится наилучшим образом, позволяя применять холодный расчет и с умом копить и тратить денежные средства.

Приумножать материальное состояние звездам помогут народные приметы и проверенные временем заговоры на богатство.

Наверняка вам известны многие приметы, и вы их часто неосознанно применяете: берете и отдаете деньги в долг только утром; рассыпанные монеты подбираете только правой рукой и не поднимаете их на перекрестках. Народная мудрость также советует никогда не жаловаться на бедность: к сетующим на недостаток деньги не захотят пойти.

В отношении денег следует усвоить главные правила: деньги любят не только счет, но и порядок.

Кошелек

Хотя бумажники практически канули в лету, и мы все чаще расплачиваемся с помощью смартфона или банковской карточки, отношение к этому древнему предмету должно оставаться уважительным. Аксессуар, где все еще можно складировать кредитки, должен быть красивым и заполненным. Выбирайте кошелек из натуральной кожи, замшевый или бархатный, отдавая предпочтение красным, коричневым или черным с элементами цвета золота или серебра.

Движение

Движение — жизнь, это сочетание применимо и для денег: они должны находиться в продуманном круговороте. Правило говорит, что чем больше тратишь, тем больше получаешь, правда, с оговоркой, что финансы приносят пользу и не тратятся бездумно, до последней копейки.

Золотая середина

Относитесь к финансам с уважением, но без фанатизма. Дело в том, что деньги не терпят зацикленного к ним отношения.

Обряды

Растущая луна с 6 по 18 ноября — наиболее благоприятное время для наращивания ресурсов, в том числе финансовых. Для гарантированного успеха нужно настроиться и ни в коем случае не подвергать сомнению древние методы и верить в их благополучный исход, иначе дело не выгорит. Для реализации задуманного в этот период следует регулярно, несколько раз в неделю, произносить слова заговора.

Звездочет

Для этого ритуала необходимо открыть окно или выйти в темное время суток на улицу, когда на небе вы сможете разглядеть звезды. Начните им счет и продолжайте до тех пор, пока не собьетесь. Как только это произойдет, скажите: «Как звездам нет числа, так и деньгам у меня нет числа. Да будет так».

Беседа с месяцем

«Тебе месяц молодиться, а моим деньгам не переводиться», — проговорите ночью, на молодой месяц, открыв кошелек с деньгами.

Огонь

Возьмите фитиль от восковой свечи, подожгите его с двух концов, и пока горит пламя, произнесите: «Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, серебром и добром». Затем погасите огонь, а подгоревшую нитку сохраните в своем кошельке.

Заговор монет

«Иду на торг с купцом, возвращаюсь на соболе молодцом. Заношу домой клад, дай Бог столько денег, чтобы некуда было класть», — проговорите эти слова, взяв в руки и согрев монету достоинством в пять рублей.

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Полученный талисман стоит положить рядом с деньгами и целый месяц носить при себе. По истечении этого времени добавьте эту монету к другим деньгами при покупке чего-нибудь полезного.

Волшебный день рождения

В дату своего появления на свет, согласно заговору, нужно взять немного пшеницы и гречки, а в полдень разбросать зернышки в парке на перекрестке, чтобы птицы склевали ваше подношение до заката. Если все пройдет успешно, то ваше финансовое состояние начнет расти с этого момента.

Усилить магию по привлечению денег, если в нее отчаянно верить, помогут талисманы, которые можно изготовить самостоятельно.

Для первого способа необходимо наличие кошки: нужно вычесать домашнего питомца и свалять его шерсть в шарик вместе со свечным воском. Полученный кругляш положите в сшитый красный мешочек и носите с собой, никому не показывая.

Для второго способа понадобится глиняный горшок. Его стоит поставить у входа в жилище в течение недели наполнять его ежедневно по одной монете одинакового достоинства. По прошествии времени поставьте горшок на стол, предварительно вынув из него монеты — их разложите вокруг горшка, рядом с ним установите зеленую свечу и зажгите ее.

«Деньги теките, деньги сверкайте, сделать богатым меня пожелайте», — произносите эти фразы, представляя конкретную нужную вам сумму, при этом нельзя думать о погашении кредита.

Мысли должны быть о тех покупках, которые вы давно и страстно желаете приобрести. После первой части таинства еще десять дней пополняйте горшочек монетами, затем разделите кубышку пополам: одну половину раздайте нуждающимся, а вторую — вложите в крупные приобретения.

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