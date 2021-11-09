Почему судьба Зеленского оказалась в руках Путина

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Карина Бернтгольц
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Депутат Рады Кива объяснил, как Путин может изменить судьбу Зеленского

Почему судьба Зеленского оказалась в руках Путина

Фото: www.globallookpress.com / Stefanie Loos

Украинский политик уверен, что российский лидер обеспечит главе Незалежной «спокойное правление без внешних и внутренних противников».

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сделал неожиданное заявление относительно дальнейшей судьбы Владимира Зеленского на посту президента Украины. По мнению политика, положение главы Незалежной в государстве зависит от российского лидера Владимира Путина. Именно он может помочь Зеленскому сохранить власть в стране и решить проблемы украинцев, уверен Кива.

«Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин», — поделился мыслями депутат на своей странице в Facebook.

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Кива полагает, что Путин  обеспечит главе Укрины «спокойное правление без внешних и внутренних противников». Однако это станет возможно только тогда, когда Зеленский обратится к своему коллеге. 

Ранее 5-tv.ru писал, что историк провел ликбез Зеленскому по истории освобождения Киева в 1943 году.

 

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