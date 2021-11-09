Тайны и угрозы: какие опасности принесет соединение Меркурия с Марсом в Скорпионе с 10 ноября

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 939

Колоссальную энергию водного знака почувствуют на себе все в этот период. Дела обещают пойти на лад, а отношения дома и на работе — рискуют дать трещину.

Фото, видео: Depositphotos / vjanez; 5-tv.ru

Соединение Меркурия с Марсом в знаке Скорпиона ожидается уже в среду, 10 ноября. Это произойдет в 15.56 по московскому времени. Считается, что это особенно напряженный период месяца. Чем он опасен и чего от него ждать, специально для 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

По словам эксперта, в этот период стоит ожидать максимальный уровень деловой активности.

«Мы будем находиться в колоссальном потоке информации. Будет ощущение, что деловая активность настолько велика, про нас вспомнили все клиенты, все поставщики, мы потребовались срочно всем, и не только на работе, но и дома», — предупредила астролог.

Она добавила: стоит быть очень внимательными, особенно, со словами. Сказанное вами становится буквально оружием в руках других.

«Думайте, что говорите. Лучше промолчать, чем обидеть собеседника, потому что, если сейчас поругаться, конфликт может продлиться очень долго», — посоветовала Атлас.

Приходящие новости рискуют оказаться не самыми приятными. Могут вскрыться тайны, о которых вы прежде и не подозревали. Например, в напряженной ситуации партнер поведет себя совершенно неожиданно. Возможно, именно сейчас он покажет свое настоящее лицо.

Как напомнила астролог, Скорпион — знак скрытный, тайный. Представители знака могут вести подковерную игру, которая способна навредить репутации.

«Во время соединения планет даст о себе знать колоссальная энергия Скорпиона. В этот день можно будет переделать много дел, решить много вопросов, которые не удавалось решить за последние три месяца», — сказала она.

Но угрозы стоит ждать и от другой планеты — Сатурна, отметила специалист.

«День опасен еще и тем, что в 20:03 по московскому времени происходит также квадрат к Сатурну, который находится в Водолее, и это усиливает напряжение. Возникает такая нагрузка, которая непосильна по сложности в общении, особенно с руководством, может быть со старшими», — подчеркнула она.

Кроме того, вы можете почувствовать противостояние обществу. Могут происходить ситуации, при которых словно все валится из рук, планы рушатся, задуманное как будто ускользает.

«Препятствия могут ожидать даже в транспорте, на дорогах, в путешествиях. Будьте осторожны, планируйте заранее, а еще лучше отложите поездку и самое главное постарайтесь не заключать серьезных контрактов в этот день, потому что мы не можем сосредоточиться, потому что мы действуем поспешно и в данный момент ошибка может быть фатальной», — уверена Атлас.

Что еще посоветовала астролог? 10 ноября лучше оставаться дома, провести день спокойно, избегать конфликтов. В лучшем случае — заняться спортом. А вот экстремальный спорт лучше отложить — не самое лучшее время испытывать судьбу.

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Тайны и угрозы: какие опасности принесет соединение Меркурия с Марсом в С...

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