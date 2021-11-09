Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле

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Артем Зайцев
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Известный эксперт по эзотерике цифр Анатолий Якубовский поделился своими знаниями о таинстве перерождения души.

Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле

Фото: Depositphotos / agsandrew

Перерождение души — это загадка, над которой бьются эзотерики со всего мира не одну сотню лет.  Они убеждены, что данный факт существует. Но как определить, сколько жизней вы уже пережили, и сколько вашей душе осталось ютиться в нашем мире? Известный эксперт по нумерологии Анатолий Якубовский рассказал об этом в журнале «Нумерология», а портал Newsli.ru дал краткую выжимку из его материала.

Специалист считает, что человеческая душа проживает целых 15 жизней. Благодаря магии цифр можно легко определить насколько долго ваша душа пребывает в нашей реальности и как скоро ей придется уйти в небытие.

«Итак, кому интересно узнать насколько опытная ваша душа, предлагаю взять листок бумаги и ручку, для того что бы начать вычислять. Для примера мы возьмем вот эту дату — допустим „мистер Х“ родился 1 января 1971 года», — начал нумеролог.

Полученную дату он предлагает записать одной строкой и сложить 0+1+0+1+1+9+7+9=28. Затем полученная сумма тоже складывается — получается 2+8=10. Теперь дату рождения нужно записать без нолей. Получится «111971». Но не забываем о «28 10».

Сейчас мы имеем два числа. Что с ними нужно сделать? От первого числового набора «28 10» отнимаем первую цифру из набора «111971», но перед этим, вторая цифра умножается на два. Получается: 28-1×2=26. Теперь первое число набора «28 10» нужно вычесть из полученного: 28-26=2. Второе же число набора «28 10» нужно разделить на два — 10:2=5. Теперь снова записываем полученные наборы цифр. Это «111971» и «28 10 26 5». Завершаем расчет мы сложением всех цифр второго набора: 2+8+1+0+2+6+5=24=2+4=6.

Таким образом мы можем сказать, что человек, родившийся 1 января 1971 года проживает шестую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения узнать количество будущих браков.

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Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле

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