Древний гороскоп друидов: какое вы дерево по дате рождения

Гороскоп друидов, авторы которого — древние кельты, построен на наблюдениях языческих племен за природой. По мнению жрецов, каждый человек подобен дереву, и условия для жизни ему нужны соответствующие. Гороскоп, проверенный временем, влияет на судьбу человека и раскрывает особенности его характера. Считается, что с помощью своего дерева можно изменить свою жизнь, подкорректировать ее. Для усиления эффекта посадите тотемное древо рядом со своим жилищем или имейте при себе изделия их породы вашего древесного покровителя.

Яблоня (23 декабря — 1 января; 25 июня — 4 июля)

Открытость, привлекательность и деликатность — их главные черты. Присущая им бескорыстность заставляет их распрощаться с последней монеткой в кармане, особенно если другие являются на самом деле нуждающимися. Предпочитают жить сегодняшним днем, не думая о завтрашнем. Домоседы, обожают уют и комфорт. Их слабость — в сентиментальности. Создают брак на век, при этому могут обойтись без любви. В них глубоко сидит любознательность, стремление к философии и аналитике, однако они не кичатся своими знаниями.

Пихта (02 января — 11 января; 05 июля — 14 июля)

Холодная красота, строгий и оригинальный стиль — по этим признакам вы сразу узнаете пихту. Это культурные и интеллигентные люди, обладающие явным чувством собственного достоинства. Их слабость — художественные шедевры, винтажные украшения, сладковатый парфюм, старинные дома и замки, опера и театр. Часто показывают капризы, что затрудняет с ними партнерские отношения. У них в крови — меланхоличность и любовь к одиночеству.

Вяз (12 января — 24 января; 15 июля — 25 июля)

Красивые, интеллектуальные и харизматичные люди. Внешний вид их мало заботит, отдавая дань удобству, а не моде. Находятся здесь и сейчас, уравновешенны, но склонны переживать в случае провалов. С великолепным чувством юмора. Им присущи требовательность и прямолинейность, из них получаются неплохие руководители и организаторы. При вере в людей стараются исправить их недостатки. Притягивают деньги.

Кипарис (25 января — 03 февраля; 26 июля — 04 августа)

Стройный и прямой силуэт, гармоничная фигура, правильные черты лица. Их отличают зрелость и независимость в суждениях, а также самостоятельность и самодостаточность. Их спокойствие напрямую связано с нежеланием самим вершить свою судьбу, вступать в борьбу с негативом. По своей природе — фаталисты, утверждают, что все предопределено.

Тополь (04 февраля — 08 февраля; 05 августа — 13 августа)

Кажущиеся успешными и смелыми, дети Тополя обладают чувствительностью и нерешительностью. Нуждаются в поддержке близких. Их пессимистичность не позволяет им в полной мере наслаждаться всеми радостями жизни. Отличительная черта — ранимость, болезненное восприятие даже самых безобидных шуток на свой счет. Даже мелкие неприятности способны вывести их из равновесия, однако во время семейных ссор они лишь молчат и улыбаются. Их проницательный сохраняется до глубокой старости.

Кедр (09 февраля — 18 февраля; 14 августа — 23 августа)

Легко приспосабливается к любой ситуации. Уверен в себе, любит находиться в центре внимания, способен выйти сухим из воды даже в запутанной ситуации. Слабость Кедра — внушаемость, легко может стать инструментом зла в недобрых руках. Если находит любимое дело, то посвящает себя ему полностью. Жизнь Кедра разнообразна, сам он — интеллигентен, восприимчив, чувствителен и сентиментален. Любит пошутить, но других не обижает, больше насмехается над собой.

Сосна (19 февраля — 28/29 февраля; 24 августа — 02 сентября)

Рациональны, с аналитическим складом ума и организаторскими способностям. Им присущи смелость, упорство, дисциплинированность, настойчивость, в некоторой степени — рискованность. Успехов достигают в разных сферах. Женщины-Сосны умеют создавать изысканный интерьер. Несмотря на приветливость, собственное благополучие ставят превыше всего. Точно понимают, чего ждут от жизни. Их единственное слабое место — любовь: они склонны легко увлекаться и также быстро гаснуть, в отношениях непостоянны.

Ива (01 марта — 10 марта; 03 сентября — 12 сентября)

Полная противоречий, Ива сначала удивляет близких и знакомых своими заявлениями о любви к одиночеству, а затем стремлением окунуться в водоворот событий. Ей это будет нравиться до тех пор, пока она не впадет в меланхолию и одиночество. Создает впечатление человека, слабо контролирующего свое переменчивое настроение. Ива утверждает, что не любит делать жизнь сложной, но именно так она и поступает постоянно.

Орешник (22 марта — 31 марта; 24 сентября — 03 октября)

Орешник с первого взгляда незаметен, словно согнут под тяжестью орехов. Тем не менее, невероятно обаятелен и магнетичен. Кажущийся слабым и неприметным, он поражает оригинальностью ума. Способен довольствоваться малым, адаптируется к любым условиям жизни. Доброта, мудрость и терпение, сдержанность и скромность — его сильные черты.

Рябина (01 апреля — 10 апреля; 04 октября — 13 октября)

Обаятельные и мужественные люди. За их улыбкой скрываются страдания. Гиперответственность и чувство вины не дают им жить спокойно. Замкнуты, обожают радовать близких. Могут оказывать влияние на людей и вдохновлять их, доброжелательны. Если рябина дарит вам любовь, то потребует к себе такого же отношения. Если что-то им не нравится, прощаются первыми. Обладают чувством справедливости и прекрасным вкусом.

Клен (11 апреля — 20 апреля; 14 октября — 23 октября)

В силу маленького роста желает выделяться на фоне других, подчеркивая свою уникальность. Любит модную дизайнерскую одежду, ухожен и кокетлив. Завсегдатай модных клубов и ресторанов, театров и кинофестивалей. Ярко выраженный индивидуалист, а свою застенчивость проявляет только среди тех, кому доверят. Полон оригинальных идей, обожает сюрпризы, двигатель прогресса в любой области.

Орех (21 апреля — 30 апреля; 24 октября — 02 ноября)

Их натура противоречива. Они проявляют как справедливость, так и безжалостность, верность и предательство, у них много друзей, но и врагов не меньше. Иногда усложняют ситуацию. Если страдают сами, то заставляют мучиться и других. Эмоции и ревность овладевают ими порой. Рискованны и бескомпромиссны. Часто рассчитывают только на себя, но иногда для достижения цели давят на других. Жаждут признания.

Жасмин (01 мая — 14 мая; 03 ноября — 11 ноября)

Обожают жизнь и общение. Жасмин часто оказывается в центре общего внимания, хотя мало к этому стремится. Окружающие воспринимают его как уравновешенного и беззаботного человека, и только друзья знают о его чувствительности и склонности к разочарованиям.

Каштан (15 мая — 24 мая; 12 ноября — 21 ноября)

Привлекательность и оригинальность — их конек. Независимость, собственные суждения и манера поведения способны повергнуть в шок окружающих. Идеалисты, их вера в высшую справедливость и нравственные устои очень велика. Любят отстаивать свои принципы, не думая о последствиях. Обычно без финансовых проблем. Однолюбы, боящиеся сделать признание первыми. Умны и мечтательны.

Ясень (25 мая — 03 июня; 22 ноября — 01 декабря)

Притягивают взгляд своей силой и красотой, идеальными пропорциями, элегантными движениями. Обаятельны и нравятся многим. Однако обладают сложным характером, находиться с ними рядом непросто: Ясень жаждет быть в центре внимания. Независимость отличает его, тем не менее от возлюбленных и друзей требует самоотдачи.

Граб (04 июня — 13 июня; 02 декабря — 11 декабря)

Их больше интересует форма, а не содержание. Дисциплинированны, исполнительны, порой безынициативны. Предпочитают подчиняться, стараются не отступать от правил. Боятся сделать ошибку, поэтому им трудно принять решение. Ответственны и справедливы, в чувствах проявляют порядочность, но рядом с ними может быть скучно. Выбирают долг, а не любовь. Ценят стабильность.

Инжир (14 июня — 23 июня; 12 декабря — 20 декабря)

Впечатлителен, чувствителен, слегка закомплексован. Всю жизнь борется с ленью. Нуждается в комфортных условиях. В неприятной среде слабеет, а в хорошей — буквально расцветает. Умеет щедро делиться добротой и является прекрасным слушателем.

Дуб (21 марта, день весеннего равноденствия)

Гордость, выносливость, настойчивость, бескомпромиссность и независимость — их главные черты. При давлении на них могут ответить агрессией и резкостью. Обычно добиваются поставленных задач. Для достижения большего им стоит проявлять больше гибкости и дипломатии. Они приветливы и гостеприимны, в них есть уважение к другим. Хороши в дружбе, но в любви непостоянны. У них крепкое здоровье.

Береза (24 июня, день летнего солнцестояния)

Самые оригинальные и эффектные среди всех представителей, при этом тонкие, нежные и элегантные. Вокруг них — аура спокойствия и счастья, они буквально лучатся гармонией. В совместной жизни бесконфликтны, они доброжелательны, с симпатией относятся ко всем и всему. Лишены агрессии, зависти и ревности. Практичность, внимательность и терпимость присущи Березе. Любят жизнь и весь мир.

Маслина (23 сентября, день осеннего равноденствия)

При своей доброте не позволяют сесть себе на шею. Им присущи терпеливость и сдержанность, они не любят споров и агрессии, справедливы и ответственны, терпеливы, умеют владеть собой. Всегда улыбаются. Отзывчивость делает их хорошими друзьями. Деликатные психологи, интеллигенты, склонны размышлять.

Бук (21 декабря — 22 декабря, день зимнего солнцестояния)

Стройные и красивые Буки доживают до глубокой старости, без потери гибкости и ловкости. До самой смерти их сопровождает отличное настроение и кокетство. Беспокоится о своем имидже, очень бережлив, иногда невыносимо критичен. В целом дружелюбен к людям, умеет организовывать людей и пространства, может быть душой компании.

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