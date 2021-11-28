Как сложится личная жизнь Рака? К чему в этому году ему стоит стремиться?

Гороскоп для Рака на 2022 год

Фото: globallookpress.com / Artur Cupak

Символ 2022-го — Водяной Голубой Тигр. Астрологи утверждают, что он во многом схож с Раком. Чего ждать этому знаку зодиака в новом году? К чему стоит быть готовым? 5-tv.ru задал эти вопросы астрологу Тиане Атлас.

Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог

Жизнь Рака в 2022 году

Гороскоп показывает, что Рак может рассчитывать на поддержку Водяного Голубого Тигра. Эти двое найдут общий язык благодаря водной стихии. И тем не менее Ракам все же нужно поработать.

«Придется выбираться из своего панциря и взаимодействовать с обществом», — рассказала эксперт.

Судя по гороскопу, в 2022-м многие Раки узаконят отношения. Осенью возможно пополнение в семье.

Карьера Рака в 2022 году

Гороскоп показывает, что все юридические вопросы лучше решить в первой половине 2022-го. Тогда же можно отправиться в путешествие. Во второй половине года Раков ожидает упорный труд.

«Начиная с мая 2022-го многие Раки могут получить заслуженное повышение в карьере», — рассказала астролог.

Судя по гороскопу, в год Водяного Голубого Тигра Ракам предстоит научиться балансировать между работой и семьей.

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Гороскоп для Рака на 2022 год

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