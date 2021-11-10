Какое имя выбрать для мальчиков-Рыб, чтобы подарить им счастливую судьбу

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Мадлена Гришина
Эксклюзив 3 023

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru рассказала, какие имена сгладят шероховатости характера непоседливых малышей.

Фото, видео: depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

Имя в жизни человека — это не просто набор звуков. Оно не только формирует отношение общества к человеку, но и определяет счастье в личной жизни и характер. О том, на что стоит обратить внимание при выборе имени для мальчиков-Рыб, 5-tv.ru сообщила астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

По ее словам, Рыбы — самый таинственный и мистический знак зодиака из всех. Причиной тому является то, что людьми под этим знаком управляет планета Нептун — самая загадочная и иллюзорная. Именно среди Рыб больше всего творческих людей: музыканты, поэты, художники.

Мальчики-Рыбы достаточно часто подвержены чужому мнению и влиянию. Чтобы помочь ему в жизни, необходимо правильно подобрать имя.

«Для мальчиков Рыб совершенно не подходят имена сильные и резкие, открытые, к примеру, Александр, Владимир. Гармонизировать такому мальчику помогут имена мягкие, желательно чтобы оно содержало согласные м, л, н. И много гласных, например, Михаил, Геннадий, Николай», — объясняет Проскурякова.

Именно эти имена помогут мальчикам-Рыбам привлечь внимание женского пола, быть счастливым в личной жизни и выровнять шероховатости в характере, то есть стать более спокойными и рассудительными.

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