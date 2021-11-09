Провалов не избежать! Какие опасные периоды ждут все знаки зодиака в ноябре 2021

Ноябрь 2021 будет плодовитым на сюрпризы — и совсем не в хорошем смысле. Дело в том, что планеты в одиннадцатом месяце настолько нам не благоволят, что не дадут спуска практически до самого конца. И только лунное затмение изменит порядок сил. О всех переменах и поворотах судьбы, которые ожидают нас в ноябре, рассказала астролог Наталья Анисимова.

Практически с первой недели ноября вас настигло непреодолимое желание гнуть свою линию, бороться за свои права. Любые ограничения будут сильно раздражать. Сейчас ваша главная задача — это не наломать дров сгоряча.

С 6 ноября придется беспокоиться за свои финансы. Попридержите свои покупки до марта и экономьте как следует;

С 7 до 20 ноября — травмоопасные периоды, поэтому не стоит провоцировать конфликты и травмироваться;

С 7 по 12 ноября — вы становитесь особенно раздражительными;

10, 11, 17, 18, 19 ноября — очень плохие дни. В это время вам не будет везти, все будет валиться из рук и мало что будет получаться;

12 и 13 ноября — дни, когда судьба вам предоставит возможность испытать свои нервы на прочность. Она подкинет вам такие ситуации, к которым заранее не подготовиться;

С 12 по 18 ноября — время для самых смелых и целеустремленных, самый ресурсный период. Вам нужно полностью полагаться на свою интуицию и амбиции. Это время нужно для того, чтобы показать себя во всей красе;

19 ноября — Лунное затмение. Это настоящая кульминационная точка. После этого дня все планеты станут добрее. Однако не стоит расслабляться — впереди коридор затмений;

Однако в этом месяце есть и одна очень хорошая сторона. Это прекрасная пора для флирта. С 6 ноября и до конца месяца начнется период романтизма — самый его пик. Так что не стоит себя сдерживать — можно вовсю флиртовать и не морочить себе голову. Возможно, вы полностью измените свою жизнь.

А в декабре нас ожидает много интересных событий. Это и солнечное затмение, и зимнее солнцестояние, и сюрпризы в ваших отношениях с финансами. Окончание года будет увлекательным.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фэншуй-прогноз на ноябрь 2021 года.