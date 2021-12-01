Что принесет Деве Водяной Голубой Тигр? Перед каким выбором окажется этот знак зодиака?

Гороскоп для Девы на 2022 год

Фото: globallookpress.com / Artur Cupak

Символ 2022 года — Водяной Голубой Тигр. Как он повлияет на жизнь Девы в новом году? Стоит ли ей чего-то опасаться? 5-tv.ru задал эти вопросы астрологу Тиане Атлас.

Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог

Карьера Девы в 2022 году

Сейчас лучшее время для нового старта в карьере. 2022-й откроет для Девы новые пути развития. Гороскоп показывает, представителям знака придется сделать в этом году серьезный выбор.

«В вашей жизни появится большое количество интересных людей из заграницы», — рассказала астролог.

Судя по гороскопу, Дева в 2022-м будет решать переезжать ли в другой город или даже страну. На кону — шанс расширить кругозор и получить новые впечатления.

Личная жизнь Девы в 2022 году

Гороскоп показывает, что 2022-й станет для Девы хорошим временем для начала новых отношений. Особенно это вероятно в летний сезон.

«Этот год дает приятные романтические переживания. У многих Дев появятся дети», — рассказывает астролог.

Судя по гороскопу, пополнение в семействе в любом случае «нагонит» Деву в 2022-м. Даже если представители знака сами не станут родителями, до них может дойти весть о рождении малыша у родственников.

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