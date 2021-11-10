У виновницы ДТП со звездой «Зимней вишни» призвали отобрать права

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Анна Павлова
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Предполагаемой злоумышленницей оказалась победитель конкурса красоты. Девушка накопила 70 штрафов за нарушение ПДД.

Фото, видео: ТАСС / Филиппов Алексей; 5-tv.ru

Забрать права у виновницы ДТП с участием артистки Елены Сафоновой предложил член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин.

Оказалось, 21-летняя Маргарита Рафальская, сидевшая за рулем BMW, получила 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Основная их часть за превышение скорости, неправильную парковку и движение по полосе для общественного транспорта. Последнее происшествия едва ли не стало роковым — Рафальская вылетела на «встречку», где в этот момент ехала машина с заслуженной артисткой РФ в салоне.

Дерябкин считает, что наказывать за многократное нарушение ПДД нужно строже. В крайнем случае — забирать права и запрещать ездить за рулем.

«Человек все равно не платит (штрафы — Прим. ред.). Забирать надо права, другого ничего не будет. Трудно таких воспитать», — цитирует депутата портал «360».

О спровоцировавшей аварии известно немногое. Как пишут Vesti.ru, девушка является победителем одного из региональных конкурсов красоты. Она активна в социальных сетях, участвует в фотосессиях, предпочитает активные развлечения.

В результате ДТП предполагаемая виновница попала в больницу. Ей диагностировали закрытый перелом локтевой и лучевой костей. Звезду «Зимней вишни» Сафонову доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом ребер и надколенника.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский автобус перевернулся на трассе под Хабаровском.

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