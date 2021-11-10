Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин госпитализирован в Москве

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин попал в больницу. Как сообщил собеседник 5-tv.ru, знаменитость был вынужден обратиться к врачам московской клиники из-за возникших болей в спине.

Источник отмечает, что Игорь Савочкин в общем и целом чувствует себя удовлетворительно и планирует вскоре выписаться из больницы.

Актер известен сотрудничеством с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Многим зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Жесть», «Адмирал», «Диверсант», «Дом», «Левиафан», «Громовы», «Черная молния», «Легенда о Коловрате». Одна из самых узнаваемых его работ — Максим Иванович в «Дозорах».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы.