Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин госпитализирован в Москве
Знаменитость был вынужден обратиться к медикам за помощью из-за возникших болей.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин попал в больницу. Как сообщил собеседник 5-tv.ru, знаменитость был вынужден обратиться к врачам московской клиники из-за возникших болей в спине.
Источник отмечает, что Игорь Савочкин в общем и целом чувствует себя удовлетворительно и планирует вскоре выписаться из больницы.
Актер известен сотрудничеством с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Многим зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Жесть», «Адмирал», «Диверсант», «Дом», «Левиафан», «Громовы», «Черная молния», «Легенда о Коловрате». Одна из самых узнаваемых его работ — Максим Иванович в «Дозорах».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы.
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