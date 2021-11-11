🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 11 ноября растущая Луна в знаке Водолей благоволит научной и интеллектуальной работе. День хорош для людей, имеющих дело с электричеством, электроникой, новыми технологиями и представителей редких профессий. Будьте внимательны и осторожны, вас могут провоцировать на необдуманные слова и действия, последствия которых будут разрушительными. Сегодня стоит экономить слова, так как Вселенная чутко откликается на каждое из них, даже случайно оброненное. Все, что скажете, может исполниться — недоброе пожелание другому вернется к вам.

♈ Овен

Осторожным Овнам пора ломать возведенные ими же стены. В страхе сделать неверный шаг или быть непонятыми, вы нагромоздили на себя слишком много запретов и табу. Да, риск разочарования, ошибки, провала существует, но хороша ли жизнь, состоящая из одних только правил и требований? Пора сделать вдох во все легкие и сказать громко то, о чем думаете, сделать то, о чем тайком мечтали уже давно. Признавайтесь в любви и даже нелюбви, бросайте работу, которая надоела, беритесь за дело, что считали нереализуемым — все вам по силам!

Космический совет: пришло время выходить за рамки и преодолевать ограничения.

♉ Телец

Вы невероятно выросли за этот год — многое узнали и многому научились, пусть порой и высокой ценой. Вы изменились, и отрицать это бессмысленно. Так почему же продолжаете искать в прошлом тайные знаки, смыслы, упущенные детали и ошибки? Все уже произошло, пора поставить точку и двигаться дальше. Цепляясь за былые невзгоды, очень трудно строить счастливое будущее. Начните с мелочей: наведите порядок в доме и делах, обновите гардероб, если хочется, найдите новое хобби или запишитесь на интересный курс. Сначала отвлечетесь, а потом уже и легче будет провести «уборку» в мыслях.

Космический совет: пора отпустить прошлое и начать новую главу жизни с чистого листа.

♊ Близнецы

Вы сделали все, что нужно было сделать. Вы вложили себя в идею без остатка. Теперь пора сделать шаг назад и позволить Вселенной делать свое дело. Позвольте судьбе продолжать свое движение без препятствий и обнаружите, что конечный результат окажется лучше, чем вы ожидали. В это время от вас потребуется терпение, порой придется мириться с событиями, которых не было в вашем большом плане. Откройте для себя волшебство полного пребывания в моменте, каким бы он ни был, с благодарностью в сердце.

Космический совет: ваше желание исполнится, а пока наберитесь терпения.

♋ Рак

Долгое время многие представители этого знака были буквально поглощены суетой из-за мелочей. Вы были одержимы идеей сделать все правильно до такой степени, что в процессе потеряли конечную цель. Для чего вы так стараетесь? Можно ли хоть иногда позволить незначительной детали целой картины остаться неидеальной? Нужно! Иначе поведение становится саморазрушительным, а большое дело рассыпается в щепки. Итак, пора сделать шаг назад и оценить общую композицию вашей жизни. Вы увидите, во-первых, что все не так плохо, а во-вторых, определите главные шаги на пути к воплощению мечты и достигнете его быстрее!

Космический совет: сместите фокус внимания с мелочей на общую картину вашей жизни.

♌ Лев

Сейчас не время скромничать и сомневаться. Пора как никогда раньше поверить в собственные силы и потенциал и продемонстрировать свое творение на большой сцене. Да, найдутся люди, которые будут критиковать вашу работу или не поймут ее скрытый смысл. Но доказывать им свою ценность — не ваша работа. Просто будьте честны с собой и с уважением относитесь к своей миссии. Относитесь к каждому проекту как к священному приношению божественным силам. Поступая так, вы достигнете больших высот. Что думают другие, не должно вас интересовать.

Космический совет: пора проявить смелость и продемонстрировать свои таланты миру.

♍ Дева

Пора вернуться к карте ваших желаний, Девы. Нет такой? Значит, нужно составить и следовать неукоснительно поставленным целям. Даже если не все получится, вы будете знать наверняка, что сделали то, что могли. Это тоже повод гордиться собой и путь становления уверенного в себе и успешного человека. Никто не решит ваших проблем и не позаботится о будущем лучше вас самих. Помните это и работайте усердно. Вселенная награждает упорных и целеустремленных. А удача улыбается смелым!

Космический совет: действуйте исходя из понимания, что ваше будущее зависит только от вас.

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♎ Весы

Наконец-то это происходит, Весы! Вы очень близки к исполнению своей мечты, но сбить с пути вас могут сомнения. Они зарождаются по вине тех, кто в вас не верит. Но есть отличный способ защититься от сомнений — никого не слушать! Да, порой можно получить очень ценный совет со стороны, и он станет помощью, а не помехой. Но если вас убеждают в невозможности успеха, не сопереживают и не хотят поддержать, значит, вам не желают победы. Нужно ли обращать на таких людей внимание? Разумеется, нет.

Космический совет: мнение окружающих — последнее, о чем вам стоит думать сейчас.

♏ Скорпион

Скорпионам в этот день, вероятно, бросят вызов, будут заставлять сдаться и отказаться от мечты. Но поддаваться ни в коем случае нельзя, потому что вы на правильном пути. То, что действительно стоит сделать, так это включить погромче любимую музыку в наушниках и продолжать свой труд. Только упорство и верность цели доведут вас до приза, о котором вы грезите по ночам. Обстоятельства и критику пусть заглушит музыка.

Космический совет: «терпение» и «настойчивость» — ваши главные слова на сегодня.

♐ Стрелец

Ролевая игра может быть утомительной, Стрельцы. Притворяться кем-то постоянно не только трудно, но и бессмысленно, ведь правда рано или поздно пробьется, и понять, что теперь делать, будет непросто. С другой стороны, быть самым искренним человеком — это устрашающе. Тем не менее это освободит вас и сделает сильнее. Сделайте этот радикальный шаг. Избавьтесь от масок, за которыми вы прятались, и примите честный подход ко всему в жизни. Это поможет укрепить ваши отношения и добиться большего в других сферах.

Космический совет: честность — действительно лучшая политика.

♑ Козерог

Вам сейчас не стоит бояться неизвестности. Пусть ощущение «подвешенного состояния» не отпускает, но пытаться упорядочить свою жизнь самостоятельно все равно не получится. Над вашей судьбой работаете не только вы, но и судьбы окружающих. Так что все, конечно в ваших руках, но не только в ваших. Перемены, которые привнесут в жизнь люди и обстоятельства, будут прекрасными. Да, пока вы чувствуете себя растерянно, но вскоре действительность начнет обретать осязаемую форму, и она вам понравится. Главное — без паники! Все сложится в вашу пользу.

Космический совет: ожидайте судьбоносных перемен и не бойтесь — все к лучшему.

♒ Водолей

Звезды одарили вас сильным внутренним голосом, особым чутьем, которое можно сравнить с даром предвидения. Но в шуме ежедневной суеты вы порой теряете связь с собственной интуицией, буквально не можете услышать, что подсказывает Вселенная. Возьмите паузу в делах и восстановите эту связь. Доверяйте собственным чувствам, следуйте порывам, не сдерживайте себя. Так вы станете настоящим волшебников, в руках которого пыль превращается в золото.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции — предчувствия не обманут.

♊ Рыбы

Иногда бывает страшно разорвать даже мучительные отношения. Вы недовольны своей жизнью, не понимаете, зачем продолжаете делать то, чего на самом деле не хотите. Сейчас вы как никогда ясно видите, что омрачает ваше существование, но не смеете что-то изменить. Потому что придется пережить неприятный разговор, возможно, сделать кому-то больно. Но если не поставите точку, больно продолжат делать именно вам. Откажитесь от токсичных и ненадежных людей, не жалейте о своем выборе. Все вокруг преобразится, когда вы освободитесь от лишнего и лишних.

Космический совет: попрощайтесь с предателями и избавьте себя от новых слез разочарования.

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