Запаситесь терпением и благоразумием: таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября

Карты Таро раскрывают людям прошлое и будущее, предостерегают от ошибок в настоящем. Предлагаемый карточный расклад прогнозирует непростую неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: в ней — страхи и ожидания, дела и их планирование на более благоприятное время. Чего стоит ожидать, а чего — опасаться и что стоит отложить на поздний срок — узнаете, сверившись со своим местом в зодиакальном круге.

Овен

Непростая неделя подарит Овнам важный опыт, он заставить переосмыслить прожитое и смириться. Примите происходящее как данное, не стремясь плыть против течения: ни к чему хорошему такое упорство не приведет, а лишь все усложнит. Лучшее занятие — практиковать духовные учения, самосовершенствоваться и много анализировать. Повремените бороться с проблемами, сейчас терпение и спокойствие — ваше главное оружие.

Телец

Рекомендуемый центр внимания Тельцов — собственный внутренний мир. Сейчас очень важно переосмыслить свои цели и задачи, выделить приоритеты и отвлечься от насущного. Поняв себя и свои глубинные замыслы, свое место в нынешней истории, вы сможете правильно распределить свою энергию для их реализации.

Близнецы

Для Близнецов наступает новый этап в жизни, наполненный нейтральными событиями. Период станет эффективным, если прислушаетесь к своему внутреннему голосу. Осознав свои истинные потребности, сумеете гармонизироваться с окружающим вас миром и совершить прыжок в будущее. Новым этапом может стать новая работа или другие предложения, где вас ждут процветание и финансовый успех.

Рак

Ракам предстоит избавиться от моральных угрызений совести, а также принципов, порой навязанных вам другими людьми. Эта свобода от пут прошлого выведет вас, словно корабль, из узкого русла реки в широкий океан возможностей. Осторожно пользуйтесь предоставленным шансом. Излишняя настойчивость может сыграть с вами в злую шутку и лишь сделав правильный расчет, вы обретете успех.

Лев

Львам придется проявить силу воли и соблюдать кодекс чести. Это период невероятных шансов для того, чтобы реализовать собственные проекты. Единственное «но» — играйте по правилам, честно и ответственно. Желание немного подтасовать результаты может привести к уничтожению всех усилий выпавшей вам счастливой карты.

Дева

На этой неделе у постоянных Дев многое будет меняться, не избегут этой участи настроение и везучесть. Расклад карт таков, что возникает шанс появления на жизненном горизонте многообещающего проекта, который потребует от Дев сконцентрироваться и самодисциплинироваться. Проявившийся хаос немного взбудоражит ваше размеренное течение жизни, однако сильно беспокоиться не стоит: все это временно. Сейчас важно уделить повышенное внимание вашей главной цели и, не сворачивая и не отвлекаясь на мелкие неприятности, продвигаться только вперед.

Весы

Весов ждут новые знакомства с интересными людьми. Вполне вероятно, они повлияют на дальнейшую судьбу и поспособствуют жизненному самоопределению. Это время поиска себя в творчестве, на пути к которому придется преодолевать барьеры. Будьте уверенны и настройтесь на оптимистичный лад, чтобы ничто вас сбило с выбранного пути.

Скорпион

Таро-прогноз советует Скорпионам многократно увеличить контроль за финансами: существует огромный риск попасть в лапы мошенников или «прогореть», сделав неправильные финансовые ставки. Не берите кредиты и не давайте в долг. При взаимодействии с другими людьми будьте бдительны и не доверяйте им сокровенное, включая близких и родных.

Стрелец

Стрельцам карты намекают о подарке судьбы: хватит переживать из-за трудностей, они — в прошлом, пришло время забыть о них и настроиться на реализацию свежих идей. Ваши планы могут оказаться удачными, вы получите от них немалое моральное удовлетворение. Встречайте новую волну во всеоружии: стоит накопить энергию, достать из запасов оптимизм и уверенность.

Козерог

Сложный период приходит для Козерогов: придется принимать решений, от которых будет зависеть дальнейшая судьба. Избежать потерь поможет достигнутое вами состояние баланса: вам придется выбирать между рациональным и эмоциональным, разумом и чувствами, честью и выгодой.

Водолей

Сложное время у Водолея: придется много сомневаться, трудно будет принимать решения в силу большого количества неизвестных данных, а потому велик риск наделать ошибок. Не берите вину на себя: энергетика происходящего сейчас сама находится в некотором дисбалансе. Лучше повремените с принятием важных решений: все равно пока вы не сможете ничего изменить.

Рыбы

Рыбы смогут прийти к внутренней гармонии и обрести душевный баланс. Такое равновесие означает, что вы «плывете» в правильном направлении. Продолжайте в том же духе, умерив свой пыл, смирившись и запасшись терпением. Последовав совету, вы сумеете открыть для себя новые перспективы и решить застарелые вопросы.

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