Первое фото спустя месяц: Как изменился Вахтанг Кикабидзе после смерти жены

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Артем Зайцев
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Вахтанг Кикабидзе опубликовал первое фото после смерти жены

Первое фото спустя месяц: Как изменился Вахтанг Кикабидзе после смерти жены

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ранее сообщалось, что состояние здоровья артиста резко ухудшилось.

Актер Вахтанг Кикабидзе поделился своей первой фотографией после смерти жены Ирины Кебадзе. На снимке, опубликованном в Instagram, знаменитый Буба расплывается в широкой улыбке, рядом с ним сидит его директор Олег Толмачев.

Instagram @vitaliy_sokol

«Дядя Вахтанг, здоровья вам и долгих лет жизни, жду нашей встречи, я мечтаю об этом»,

«Всего доброго, Здоровья»,

«Уважаемый Буба, Вы очень нужны всем-всем. Живите долго, очень долго. Мы вас любим, надеемся на Вас», — поддержали поклонники Кикабидзе.

Трагедия с женой сильно подкосила здоровье актера. По информации dni.ru, родственники были сильно обеспокоены состоянием Кикабидзе, поэтому они старались всячески помогать ему.

Ирина Кебадзе умерла 11 октября 2021 года. Знаменитость находилась в преклонном возрасте и страдала от заболевания, однако от какого именно, ее близкие не уточнили. Женщина была заслуженной артисткой Грузии и прима-балериной Тбилисского академического оперного театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории полувековой любви Вахтанга Кикабидзе и Ирины Кебадзе.

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