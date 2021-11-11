Китайский гороскоп на 2022 год для Дракона
На какие сферы жизни Дракону обратить внимание в новом году? Как привлечь удачу?
Фото: Depositphotos / Vik_Y
Символ 2022-го — Голубой Водяной Тигр. Каких сюрпризов ждать от него рожденным под знаком Дракона в 1928-м, 1940-м, 1952-м, 1964-м, 1976-м, 1988-м, 2000-м и 2012-м? 5-tv.ru выяснил у астролога Елены Егоровой, что 2022-й принесет Дракону.
Елена Егорова
Астролог
Жизнь Дракона в 2022-м
Для Драконов 2022-й станет годом трансформации, уверена астролог. Время принесет рожденным под этим знаком сюрпризы и сулит кардинальные изменения в жизни.
«У кого-то появятся мысли даже о миграции. Но для этого необходимо тщательно поработать над своей трансформацией», — отметила Елена Егорова.
Как показывает гороскоп, приложенные усилия обязательно окупятся: работа над собой принесет Дракону изменения внутреннего и внешнего мира.
Финансы Дракона в 2022-м
2022-й — это время для этого знака восточного гороскопа позаботиться об инвестициях и недвижимости, уверена астролог.
«Если вы хотели поменять или приобрести автомобиль, то 2022 год — прекрасный период для этого», — утверждает Елена Егорова.
Судя по гороскопу, рожденным под знаком Дракона стоит быть осторожными, но в меру. Не бойтесь решаться на рискованные шаги, если в будущем они сулят приятные изменения.
Здоровье Дракона в 2022-м
В 2022-м Драконам следует заняться собственным здоровьем, подсказывает гороскоп.
«Будет полезно провести медицинское обследование, пройти оздоровительные курсы. Попробовать иглоукалывание, посетить стоматолога и косметолога», — считает астролог.
Так вы реализуете потенциал года с большой пользой для себя, будете более успешными и удачливыми.
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