Давид Манукян высмеял слухи об избиении Ольги Бузовой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, за романом которых следит вся страна, высмеяли слухи о своих отношениях. В сторис в Instagram возлюбленный звезды опубликовал видео, на котором вместе с ней читает новости в СМИ.

«Новые подробности скандала Бузовой и Давы. Буквально вчера всплыло видео, на котором видно, что Дава яростно кричит и избивает Олю. Одна из подруг вступилась за нее, рассказав про нее в своем аккаунте», — читает Манукян один из материалов, опубликованных в прессе, и при этом не может сдержать смех.

Реакция блогера говорит сама за себя: распространившиеся в интернете сведения далеки от действительности. Впрочем, о том, что в отношениях звездной пары, царит идиллия, говорят и другие сторис музыканта и блогера, во время записи которых он не стесняется демонстрировать чувства к светской львице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Давид Манукян отреагировал на слухи о расставании с Бузовой.