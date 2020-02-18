Джей Ло и Алекс Родригес потратят около трех миллионов долларов на свадьбу

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес вовсю готовятся к свадьбе, которая должна состояться этим летом. Мероприятие обещает быть настолько масштабным, что папарацци успели прозвать грядущее торжество «свадьбой года». По информации инсайдеров, влюбленные планируют потратить на свадьбу примерно три миллиона долларов. Об этом сообщает издание Life & Style.

Известно, что одним из гостей церемонии якобы будет бывший муж поп-исполнительницы Марк Энтони, от которого у нее двое детей. Экс-супруги поддерживают хорошие отношения, поэтому присутствие бизнесмена на торжестве не будет чем-то удивительным. Кроме того, на мероприятии, вроде бы, должен появиться еще один бывший возлюбленный певицы — Каспер Смарт.

О помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало известно еще в марте прошлого года. Партнер преподнес возлюбленной кольцо, украшенное бриллиантом, стоимостью в один миллион долларов. По информации издания, свадебное украшение будет еще дороже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес восхитила подписчиков фигурой в белом купальнике.