Таблетка, ускоряющая смерть: Невролог рассказала, что нельзя делать при похмелье

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 670

Невролог Черепанова рассказала, что нельзя делать при похмелье

Фото, видео: Depositphotos / VitalikRadko; 5-tv.ru

Всего лишь один препарат может вызвать страшное внутреннее кровотечение в желудке.

Многие люди так или иначе встречаются с последствиями принятия алкоголя. Даже если вы не употребляете спиртное, то может увлекаться кто-то из ваших близких. Именно поэтому крайне важно знать, что стоит делать при похмелье, а что категорически нет. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала невролог, цефалголог Анна Черепанова.

По словам специалиста, похмелье бывает разных видов: двустороннее, сжимающее, пульсирующее.

«Оно усиливается после любой физической активности, может сопровождаться тошнотой и даже рвотой. Похмельная головная боль бывает не у всех. Все зависит от исходного состояния организма, возраста, сопутствующих заболеваний, индивидуальных особенностей, метаболизма, а также от того: что, какого качества и сколько вы употребили», — рассказала специалист.

Прежде чем преступать к устранению последствий похмельного синдрома после бурной ночи, стоит проверить, нет ли у вас травм. Врач советует обратить особое внимание на черепно-мозговые травмы, так как это может только усугубить состояние.

Самое лучшее лекарство — это время. За 72 часа организм полностью восстанавливается от последствий алкоголя. Невролог советует пить больше воды. В частных случаях человеку помогают прогулки, сон или прохладный душ. В последнем варианте главное — не перегреваться.

«Касаемо еды, не рекомендуется в этот период переедать, а также голодать. Умеренные перекусы помогут как можно быстрее восстановится», — отметила Черепанова.

Самым большим заблуждением о борьбе с похмельем специалист считает лечение этого состояния слабительными препаратами.

«Слабительные лишь усугубят ситуацию в плане интоксикации и обезвоживания», — уточнила врач.

Она советует исключить из употребления такие препараты как парацетамол и цитрамон — они категорически противопоказаны при похмельном синдроме. Аспирин и вовсе может вызвать внутреннее кровотечение пищеварительной системы.

«Не стоит употреблять вновь алкоголь, газированные напитки, кофе, энергетики, поскольку ситуация лишь усугубится. Также стоит воздержаться от посещения мест, где возможно перегревание: бани, сауны, горячие ванны, пляжи», — рассказала специалист.

Черепанова отметила, что во время похмелья у человека ни в коем случае не должно быть дополнительных симптомов. Если вы наблюдаете у себя нарушение зрения, речи, онемение в конечностях, слабость, судороги, то вам срочно стоит обратиться к врачу — это свидетельство совершенно других заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые назвали лучшее средство от похмелья.

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