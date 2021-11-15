Казанский организатор концертов Никита Краш трагически погиб в Африке

Известный в Казани организатор концертов клубный ведущий Никита Краш (Настоящая фамилия Труханов. — Прим. ред.) погиб в Африке, его супруга Регина находится в коме. По предварительным данным мужчина скончался во сне в результате отравления.

Как рассказали близкие Труханова, вместе с супругой и двумя детьми он отправился в самостоятельное путешествие в Занзибар. Страховку семья не оформила — просто купили билеты и полетели, что называется, дикарями. Утром 14 ноября восьмилетний сын погибшего позвонил дяде и сообщил, что не может разбудить родителей. Родственник — брат Регины — отправился на место трагедии выяснять все обстоятельства и организовывать транспортировку на родину.

«Будем ждать от брата Регины сведений, как и что, когда будем хоронить, когда привезут вообще тело из Занзибара, поможет ли правительство наше перевезти. Потому что у них не было страховки… Отравление, говорят, а чем, как, непонятно. Знаем, что ребенок не мог разбудить — Никита уже умер во сне, а Регину еще откачивали потом, она сейчас в коме», — рассказала 5-tv.ru подруга Краша Анна Никешина.

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Никита Труханов около 20 лет посвятил клубно-концертной деятельности. Судя по информации в соцсетях, он занимался букингом таких артистов, как Тимати, Ольга Бузова, Диана Арбенина, Элджей и многих других. Полтора года назад он также открыл кафе в центре Казани. Краш посвящал много времени и сил детям, занимался их образованием. Восьмилетний сын ведущего уверенно катался на серфе, говорил по-китайски и по-испански. Вместе с семьей Труханов много путешествовал, периодически подолгу жил за границей.

Друзья вспоминают о погибшем как об экстравагантном и позитивном человеке с собственным неповторимым стилем.

«Знаете, как мы его называли по шутке — гламурный подонок (Как в начале карьеры представлялся Павел Воля. — Прим. ред.), потому что он всегда и одевался так, и вел себя. Одежда у него была такая прям вот — меха, цепи, еще что-нибудь, чтобы прям выделиться на сцене. И сам он очень вел хорошо и разговаривал с людьми приятно… Регина у него жена тоже хорошая девушка, такая общительная очень, позитивная», — сказала Никешина.

Близкие погибшего сообщили о начале сбора средств для транспортировки тела в Россию. Причины вероятного отравления и обстоятельства гибели ведущего выясняются.

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