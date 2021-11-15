Кукла Барби отдыхает: появились новые фото со свадьбы Пэрис Хилтон

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Анна Павлова
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В сети опубликовали новые фотографии со свадьбы Пэрис Хилтон

Кукла Барби отдыхает: появились новые фото со свадьбы Пэрис Хилтон

Фото: Instagram @parishilton

Первую в своей жизни свадьбу 40-летняя блондинка отмечала три дня, а меняла наряды не меньше шести раз.

Американская кинодива Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. По такому радостному случаю звезда закатила трехдневную вечеринку. Молодожены сыграли свадьбу в шикарном поместье Bel-Air и выбрали зеркальную дату 11.11. Снимки с торжества звезда размещала на своей странице в Instagram.

Избранником 40-летней актрисы стал бизнесмен Картер Реум, с которым они были знакомы на протяжении более чем десяти лет. Это уже четвертое предложение руки и сердца, которые услышала Хилтон, но «дотянуть» до официального торжества знаменитость смогла только на этот раз.

 
 
 
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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Сама Хилтон блистала на свадьбе ярче всех: за несколько вечеров она сменила как минимум шесть платьев. К алтарю она шла в платье Oscar de la Renta с длинным шлейфом и фатой. Для банкета она выбрала светлое платье с открытыми плечами. Позднее ее заметили в еще одном наряде — белом платье, украшенном бисером.

Молодожены решили сделать этот день по-настоящему запоминающимся и отправились в парк аттракционов. Оторваться они решили по полной: невеста надела кукольное ярко-розовое платье с фатой, жених предстал в спортивном образе и кедах. Они катались на колесе обозрения, ели огромный разноцветный торт, украшенный в стиле «Гавайи».

При этом свадебное платье и украшения, дополненные цветами люксового бренда, Хилтон выбрала только накануне свадьбы.

 
 
 
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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Поздравить влюбленных пришли звезды шоу-бизнеса, с которыми Хилтон знакома давно. Вечеринку посетили давняя подруга знаменитости Ким Кардашьян, Эшли Бенсон, Кейт Бекинсейл, Деми Ловато, Эмму Робертс, Биби Рекса и другие.

Как напоминают 7Дней.ru, в 2000 году актриса закрутила роман с моделью Джейсоном Шоу, но свадьбе не дано было свершиться. После ей сделал предложение наследник греческого миллионера Пэрис Лацис. Третьим стал актер Крис Зилка — с ним звезда стала встречаться в 2017 году. В 2019 году она связала свою судьбу с Реумом.

 
 
 
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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмин Агаларов сошелся с бывшей возлюбленной Аленой Гавриловой.

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