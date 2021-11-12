Полгода вместе: Эмин Агаларов сошелся с бывшей возлюбленной Аленой Гавриловой

Звездная пара устроила грандиозную свадьбу в 2018-м, но так и не узаконила отношения.

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов снова встречается со своей бывшей избранницей Аленой Гавриловой. Пара рассталась чуть больше года назад, но решила попробовать начать все сначала. Об этом пишет Peopletalk.ru.

Музыкант устроил грандиозную презентацию своего нового бизнес-проекта, на которую, в том числе, была приглашена бывшая (а теперь снова настоящая) возлюбленная артиста. Хотя для фотокамер звезды позировали по отдельности, в остальное время всячески выражали теплые чувства друг к другу.

О воссоединении знаменитостей слухи ходили давно, но подтверждения тому не было, да и сами они не афишировали, в какой стадии находятся их отношения. При этом отмечается, что вместе Агаларов и Гаврилова уже больше шести месяцев, но объявлять официально о своих чувствах пока не намерены.

В 2018 году звезды сыграли свадьбу, но так и не расписались официально. Пышное торжество надолго запомнили и гости — сплошь звезды российского шоу-бизнеса, — и поклонники. После у них родилась дочка Афина. Звездные родители казались идеальной парой, в отношениях которых царит мир и покой. Но все оказалось не так радужно: пару лет спустя они объявили о расставании.

Сам Агаларов признавался, что в разрыве виноваты оба и своей вины от не отрицает. В интервью Ксении Собчак он делился: характер артиста выдержала бы не любая женщина. Его мировоззрение и образ жизни, вероятно, и послужили причиной разлуки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала о попытках построить новые отношения после развода с Павлом Прилучным. Девушка призналась, что ей было тяжело вступать в близость с другим мужчиной.