Тайный смысл: юбка с мухоморами и новые обручальные кольца Собчак и Богомолова

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Надежда Квашенко
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Зачем Собчак и Богомолов сменили обручальные кольца

Тайный смысл: юбка с мухоморами и новые обручальные кольца Собчак и Богомолова

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Эпатажная пара появилась на светском мероприятии с новыми символами супружеской любви и верности.

Эпатажная пара телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова недавно вновь удивила поклонников. Знаменитости вместе посетили фестиваль, посвященный юбилею старейшего кинотеатра Москвы. В честь знаменательной даты в «Художественном» собрались сливки отечественного шоу-бизнеса на премьерный показ фильма «Французский вестник», пишет WMJ.ru.

Звездная пара Собчак и Богомолова выбрали для выхода в свет созвучные друг другу образы. На режиссере, который недавно привлек к себе немало внимания тем, что сыграл на сцене женскую роль вместо Марины Зудиной, был черный total-look из костюма, джемпера и брюк.

Зато экс-ведущая «Дома-2» поразила публику актуальным ансамблем из открытого топа и широкой юбки с забавным узором в виде зайчиков и грибов-мухоморчиков. Акцентной деталью в образе ведущей стало откровенное декольте в форме сердца.

Однако поклонники заметили не только стильные аутфиты селебрити, но и то, что они по какой-то причине поменяли один из главных атрибутов супружеской жизни — обручальные кольца.

Пресс-служба wmj.ru; Instagram @xenia_sobchak

На руке режиссера можно было увидеть совсем другое украшение, сильно отличающееся по форме. Собчак же не совсем отказалась от ранее выбранного кольца, но дополнила его еще одним — таким же, как у Богомолова.

Теперь поклонники теряются в догадках, какой тайный смысл имеет для них эта рокировка и свидетельствует ли она о каких-либо переменах в отношениях двух звезд.

Свадьба звездной парочки состоялась в 2019 году и стала ключевым событием сезона. Несмотря на то, что на бракосочетание Собчак и Богомолов прибыли в катафалке, в качестве символов своей любви они выбрали украшения в спокойном, выдержанном стиле.

По оценкам экспертов, стоимость прежних колец из коллекции Constellation, которые сочетают в себе разные типы золота, составляет чуть более 130 тысяч рублей каждое, пишет Paparazzi.

Действительно, можно сказать, скромный выбор, учитывая вкусы современных селебрити.

К примеру, недавно певица Вера Брежнева похвасталась подарком ко дню рождения от своего супруга Константина Меладзе. Композитор порадовал любимую прекрасным кольцом в форме змеи от Bvlgari из белого золота, инкрустированным бриллиантами за 662 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ксения Собчак рассказала о своем скромном образе жизни. По словам телеведущей, она не тратит баснословные суммы, чтобы подчеркнуть достаток.

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