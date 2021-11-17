Озвучена версия отравления семьи топ-менеджера «Мособлгаза»

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 370

Глава семьи был обнаружен в своем доме без признаков жизни, рядом находились его жена и двое детей с признаками отравления в крайне тяжелом состоянии.

Озвучена версия отравления семьи топ-менеджера «Мособлгаза»

Фото: Depositphotos / AChubykin

Появилась версия отравления семьи топ-менеджера «Мособлгаза». Спиртные напитки и табачная продукция могли привести к отравлению и в результате летальному исходу топ-менеджера филиала компании Кирилла Е. Как стало известно, он со своей семьей 15 ноября вернулся из Египта. За два дня до этого у одного из его сыновей появились признаки кишечного расстройства.

Родители показали ребенка врачу в курортном отеле. Какой именно диагноз поставил доктор неизвестно, однако с собой семья привезла два флакона лекарств с арабскими иероглифами. Они были найдены в доме погибшего.

По возвращении в Россию недомогание почувствовали и другие члены семьи. После того как 16 ноября семья не вышла на связь с родственниками, близкие забили тревогу. Вызванные на место сотрудники МЧС вскрыли дверь в коттедже топ-менеджера, расположенном в одном из поселков Домодедовского городского округа в Подмосковье.

На месте было обнаружено тело главы семьи без внешних признаков насильственной смерти. Рядом также находилась супруга погибшего и двое их малолетних детей. В спальне рядом с телом топ-менеджера «Мособлгаза» стоял кальян и валялись упаковки из-под табака. По информации источников 5-tv.ru, в кальяне были обнаружены наркотические примеси.

Все трое выживших в тяжелом состоянии с признаками отравления были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы. Однако позднее 34-летнюю женщину весте с детьми экстренно перевели в больницу Москвы. Сейчас все версии произошедшего проверяют следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в коттедже погибшего топ-менеджера Мособлгаза работают криминалисты и следователи. Они собирают образцы физиологических жидкостей, еды и напитков, найденных на месте происшествия.

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