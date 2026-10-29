Исследователь Райан Хаддадж: быстрая ходьба снижает риск смерти на 23%

Скорость ходьбы связана с продолжительностью жизни — к такому выводу пришли исследователи из Университета естественных наук и технологий Норвегии в Тронхейме под руководством Райана Хаддаджа. Соответствующая научная работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В анализ вошли данные более четырех тысяч британских госслужащих, участвующих в проекте по изучению здоровья, который стартовал еще в конце 1980-х. На момент исследования средний возраст участников составлял около 69 лет. Клинические обследования проходили каждые четыре-пять лет, а в 2012 и 2013 годах у людей дополнительно замерили скорость ходьбы и частоту шагов в минуту во время прогулки.

Высокий темп передвижения ассоциировался с меньшим риском ухода из жизни за период наблюдения — на 23%. А более частый шаг давал снижение на 17%. Причин может быть несколько. Так, быстрая ходьба свидетельствует о том, что человек живет с меньшим числом хронических заболеваний, а имеющиеся болезни лучше контролируются. Когда здоровье ухудшается, скорость передвижения как функциональный показатель может одной из первых терять свои позиции.

Более быстрая клиническая скорость ходьбы, полагают исследователи, связана с лучшим здоровьем. А если человек передвигается медленно и с трудом, повышается, в том числе, риск падений, слабости, снижения когнитивных функций и в конечном итоге заболеваемости и смертности.

Сразу разгоняться до предела возможностей не стоит. Ускорение темпа лучше начинать с комфортной скорости, постепенно увеличивая количество шагов в минуту. Короткие шаги при этом безопаснее длинных с точки зрения риска споткнуться. Также важно следить за осанкой: держаться прямо, расправив плечи, идти расслабленно и двигать руками.

Важно, что пресловутые десять тысяч шагов в день — тоже необязательная дистанция. Не страшно, если к длительным прогулкам вы пока не готовы. Начните с текущего уровня, несколько дней отслеживайте количество шагов, а потом попытайтесь поднять до пяти-шести тысяч. Следующим результатом станут уже семь-восемь тысяч шагов в день, и на этом диапазоне можно будет остановиться. Главное — в хорошем темпе!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве продолжится внедрение философии здорового долголетия. В 2025 году средняя продолжительность жизни в столице впервые превысила 80 лет.

Программа комплексной диагностики стартовала в июне. Она объединила диспансеризацию, программу здорового долголетия и расширенный пакет обследований, и к ней присоединились более 1,5 миллиона москвичей. У каждого десятого биологический возраст оказался на пять и более лет выше паспортного.

Летом открылись павильоны здорового долголетия, где за 15–20 минут можно пройти экспресс-диагностику. Ее прошли более 15 тысяч человек, работу павильонов было решено возобновить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.