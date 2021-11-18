Маша Распутина о причинах секс-скандала с дочерью: «Всегда отставала в развитии»

Певица Маша Распутина назвала дочь-скандалистку глупой девицей и заявила, что у 21-летней Марии Захаровой проблемы с развитием — отстает лет на пять от сверстников. Так звезда объяснила выходки наследницы. Упущения в воспитании девушки, уверена исполнительница, здесь ни при чем, виной всему стало пагубное влияние социальных сетей и дурного окружения.

Как рассказала певица, ее дочка давно отбилась от рук, и совладать с ней уже не получается. Сначала Мария стала плохо учиться, пропускать пары в институте, щедро оплаченном мамой и папой, а потом и вовсе заявила, что будет журналисткой и организовала себе первую сенсацию.

Ради шоу она попыталась исподтишка снять ролик про родителей, в ответ на это Распутина разбила ее телефон. Подобным образом репортерские потуги девушки пресекал и отец, он даже отселил Марию в отдельный коттедж на своем участке, отведенный для гостей — пока не исправится, в дом не вернется. Не исправилась.

Instagram @_zakharova_m

Захарова пошла еще дальше тайной съемки. Она прошлась по популярным ток-шоу и сообщила, что родители плохо с ней обращались, а старший брат по отцу пытался изнасиловать, демонстрировала побои. Звездная наследница утверждала, что жаловалась матери, но та якобы проигнорировала мольбы о помощи. Из-за этого Мария в итоге решила сбежать из дома, пишет 7Дней.ru.

«Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно», — оправдалась за дочь Маша Распутина в интервью Сурену Каграманову.

Не все коллеги по шоу-бизнесу, стоит отметить, сочувствуют певице. Некоторые из них полагают, что никто кроме нее не виноват в происходящем с Захаровой. Как ранее писал 5-tv.ru, художник Никас Сафронов высказался о ситуации в семье Распутиной, указав на ее материнскую несостоятельность. А певица Азиза объяснила проблемы с дочкой родовым проклятием.