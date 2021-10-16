Азиза объяснила проблемы в семье Маши Распутиной родовым проклятием

Певица Азиза предположила, что причина семейных проблем, свалившихся на голову известной российской исполнительницы Маши Распутиной, кроется в ее прошлом.

Накануне в семействе разразился чудовищный скандал. Младшая дочь певицы Мария обвинила в сексуальных домогательствах и угрозах сводного брата Романа Захарова. Девушка предъявила мужчине, что тот приставал к ней, когда ей было 17 лет. Дело дошло до публичных выяснений, кровные ли они родственники.

Несмотря на все передряги, Азиза плохой матерью Распутину назвать не может.

«Здесь проблемы другого характера. Маша стала жертвой родового кармического проклятия, которое идет из рода в род, начиная еще с ее предков», — рассказала она в интервью «Собеседнику».

Азиза предположила, что по женской линии в роду исполнительницы хита «Роза чайная» были разногласия. И продолжательницы рода Маши Распутиной — ее дочки — новые звенья в этой цепочке. Помочь разрешить недопонимая может только «квантовое исцеление», которое способно разрубить «квантовые узлы».

При этом «работа должна идти на тонком уровне», заверила артистка. Она отметила, что у Господа свои планы на каждого и справиться с посланными испытаниями предстоит всем.

Старшую дочь Маши Распутиной зовут Лидия. Судьба у девушки, к слову, тоже совсем незавидная. Девочка жила в интернате, а после была отправлена на лечение в психиатрическую клинику. Лидия тяжело переживала развод матери и отца, продюсера Владимира Ермакова. После этого отношения с родительницей расстроились окончательно. По словам Распутиной, настраивает дочь против нее бывший муж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Маши Распутиной подралась с братом в прямом эфире