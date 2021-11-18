Ось катастроф: как вести себя в коридоре затмений с 19 ноября по 4 декабря

Каждый год человечество проходит коридор затмений, и в этом году он выпадает на период с 19 ноября по 4 декабря 2021 года. Откроется он лунным затмением, а завершится — солнечным. Но многие могли ощутить этот кармический коридор уже с приходом осени, а отголоски негатива люди будут испытывать вплоть до начала января следующего года. Как ввести себя в этот отягощенный неприятными моментами период, в беседе с 5-tv.ru рассказала звездный эксперт Алена Никольская.

«Коридор затмений — это очень важный период, когда наши жизнь, судьба и карма призывают нас к ответу», — заявила астролог.

Наступающее время специалист сравнила со сдачей экзаменов: людям, в зависимости от того, что происходило 9-10, а также 18-19 лет назад, предстоит пожинать плоды содеянного. Горький вкус прошлых неудач в полной мере ощутят держащие в своем теле, разуме и душе обиды и претензии. Бумеранг прошлого пройдется и по тем, кто не смог себя в полной мере реализовать несколько лет назад.

«Этот коридор затмений проходит по оси катастроф, в которой расположились звезды, отвечающие за войны, агрессию и психическую нестабильность», — объяснила Никольская.

Тем не менее, существует и положительный элемент небесной «заварушки»: при условии осознания собственных промахов можно сделать работу над ошибками, и тогда звезды позволят перейти на иной уровень развития и воплотить давние мечты в реальность.

Отправиться за заветным вам мешают ваши застарелые обиды, и здесь, советует звездный эксперт, главное — отпустить негатив и ни в коем случае не обесценивать близких и окружающих людей в целом.

«Помните, что внутри нас сидит наш внутренний мудрец, который всегда даст грамотный правильный совет. А из-за того, что в напряженный момент вы проявляете больше агрессии, вы сильно ударяете по своему организму и психосоматике, что может запустить болезни и другие неприятности», — порекомендовала астролог.

Чтобы отпустить себя и двигаться вперед, Никольская предлагает подумать и «продышать» ситуацию, настраивая себя на то, что через несколько лет в 99 процентах случаев вы сможете посмеяться над нависшими сейчас трудностями.

Ранее 5-tv.ru назвал даты рождения людей, чьи судьбы изменит коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря.