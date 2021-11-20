Сильный и непобедимый: в США рассказали, как Путин «поставил на колени» весь Запад

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Виктория Андреева
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WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам

Сильный и непобедимый: в США рассказали, как Путин «поставил на колени» весь Запад

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Американские эксперты восхищаются талантами президента России: таких политиков больше не существует.

Россия — мощная, непобедимая страна. США и Европа должны принять это как данность и приучить себя считаться с мнением истинного лидера. В противном случае их ждет большое разочарование. С таким заявлением выступили сотрудники The Wall Street Journal Юджин Румер и Эндрю Вайс.

В очередной статье для американского журнала публицисты указали, что Россия окрепла благодаря действующему президенту — Владимиру Путину. По мнению иностранцев, политик бросил все силы, чтобы укрепить позиции государства в важных областях. Непобедимая армия, теплые отношения с партнерами на Западе и на Востоке, улучшение экономики — все это заслуги настоящего управленца.

«Путин пустил по ветру корыстные западные установки об „угасающей и немощной России“. Российский силач давно усвоил жизненные уроки, которые извлек на улицах Ленинграда: „Если драка неизбежна — наноси удар первым“. Владимир Путин заставил сильные державы Запада играть по его условиям», — восхищались упорством президента РФ американцы.

Иностранные аналитики поразились тому, как опытный Путин всякий раз «ставит на колени» хитрый Запад, а также блистательно четко прогнозирует будущее. Например, вооруженный конфликт в Южной Осетии, инициированный Грузией. Хотя его можно было предотвратить, обрати лидеры других государств внимание на слова президента России на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению экспертов, политиков, равных главе необъятной, сегодня не существует. Потому не считаться с мнением Путина — себе дороже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие действия президента РФ Владимира Путина на Западе восприняли как «страшное послание» США.

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