Британцы призывают США «поумерить пыл»: чем обернется их сверхагрессивное поведение и назойливость, сложно представить!

Президент России Владимир Путин недвусмысленно намекнул американскому коллеге Джо Байдену, что назойливое присутствие кораблей США в акватории Черного моря ни к чему хорошему не приводит. Как минимум, это не добавляет стабильности мировой ситуации, а как максимум — приравнивается к сверхагрессивному поведению. Российский флот держит на мушке каждого оппонента. Одно неверное движение, и случится так, как на прошедших учениях — реальный враг отправится на дно, пишет британская газета Daily Express.

Не влезай, убьет

Как выяснилось, иностранцев очень заинтересовали маневры российских судов в Черном море. Особенно на фоне вхождения в воды флагманского корабля ВМС США Mount Whitney и оснащенного управляемым ракетным оружием эсминца Porter.

Как пишет британское издание, американцы неоднократно предупреждали, что будут проводить учения с партнерами по НАТО и союзниками в непосредственной близости от границ России. Вот только вряд ли эти люди понимают, как опасны «игрища» с сильным и прекрасно вооруженным лидером.

Британцы заметили, что власти Америки очень любят показать «красивые перья» соседям. Однако у РФ точно есть что на это ответить. Выведя на учения в Черное море противолодочные суда «Ейск» и «Касимов» в составе корабельной поисковой ударной группы и задействовав противолодочный вертолет Ка-27М, россияне показали, кто на самом деле главный в регионе. И это точно не Штаты.

В ходе маневров были отработаны поиск и слежение за подводной лодкой, а также атака подводной цели с применением торпедного и реактивного бомбового вооружения. Мало того, экипажи судов Черноморского флота выполнили задачи противовоздушной обороны — проводились зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по мнимому врагу.

«Не дай бог с таким столкнуться в реальных условиях!» — восклицали читатели Daily Express.

РИА Новости / Василий Батанов

Красноречивее слов

Британцы напомнили американским властям и о существовании многоцелевой, высоко защищенной гусеничной боевой машины огневой поддержки БМПТ «Терминатор». Она способна поражать бронированные цели, танки, боевые машины пехоты и совместно с войсковой системой ПВО уничтожать низколетящие низкоскоростные самолеты врага, а также вертолеты.

Полномасштабные учения с привлечением нескольких единиц БМПТ стартуют уже летом 2022 года. Так что ключевой стратегический объект — Черное море — не останется незащищенным. Любящие «погостить» на чужих территориях американцы должны это прекрасно усвоить.

Авторы статьи в Daily Express намекнули, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби уже «трясется», представляя, что будет в случае обострения ситуации в черноморском регионе. Например, если США продолжат давить на Украину и попытаются помочь ей «забрать» российский Крым. Как говорится, «пусть только попробуют».

РИА Новости / Константин Морозов

Иностранцы заметили, что Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не угрожала соседям по планете. Между тем, по их мнению, очень глупо полагать, что необъятная страна будет терпеть «издевательства» коллег до скончания века.

«Запад сам сделал из России лидера. Так что нечего жаловаться»,

«Никому не нужны неприятности! Американцы, не злите Путина!»

«Путин неоднократно подавал сигналы Байдену. Пора бы уже хоть что-то понять…»

«Президент Байден стар и глуп. Он не понимает, что происходит. Подводит всю страну!» — возмущались британцы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какова вероятность вторжения кораблей ВМФ США на российскую территорию.