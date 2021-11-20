Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 ноября

Общий фон предстоящей недели принесет любовные и чувственные настроения. Эти переживания могут быть как мягкими и лирическими, так и страстными. В целом неделя будет положительной, хотя могут проявляться отдельные вспышки прошедших негативных энергий.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя принесет продолжение сложностей в личной жизни и эмоциональной сфере. Возможны вспышки эмоций, слезы, ссоры и даже расставания. На предстоящей неделе вам не следует быть слишком требовательным к окружающим, лучше избегать сложных тем и обсуждений.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит очень гармоничная неделя в плане личной жизни, романтической и любовной сферы. Следует воспользоваться этими положительными энергиями для того, чтобы развить и улучшить ваши отношения, либо создать новые, если это необходимо.

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Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя может принести непростые переживания в романтической сфере и личной жизни. Основная сложность будет состоять в том, что ваше настроение будет быстро переключаться с мягкого и лирического на более жесткое и конфликтное. И эти переключения отследить и контролировать не удастся. Но в целом неделя не обещает слишком сложных ситуаций, связанных с этим.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит сложный период в личной жизни. Взаимные упреки и недовольства, ссоры или разочарования – очень вероятны на предстоящей неделе. В то же время для занятий, требующих активности и настойчивости, для решительных действий, а также для занятий спортом – неделя просто идеальна. Рекомендуется переключить свое внимание с эмоциональной неудовлетворенности и разочарования на активную деятельность либо спорт.

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Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается очень конфликтный период. Повышена вероятность споров, конфронтаций, борьбы интересов. Причем поводы могут быть даже ерундовые, но они легко поднимают волну агрессии и раздражения. Избегайте сложных вопросов, ваша вспыльчивость может привести к неприятным последствиям.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев продолжается очень положительный период в личной жизни, романтической и сексуальный сфере. Энергии планет сложились таким образом, что у вас повышается привлекательность, самооценка, уверенность в себе и настойчивость. В таком состоянии вы запросто можете активно и элегантно проявить себя, завязать интересные знакомства, ярко заявить о себе. Воспользуйтесь всеми этими возможностями.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая неделя в личной жизни. Неудовлетворенность либо разочарования могут преследовать вас в течение недели. Может быть сложно найти состояние внутреннего равновесия и гармонии. Если вы спроецируете это состояние на партнера – возможны также размолвки, конфликты, либо отдаление друг от друга.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит очень страстная и насыщенная неделя. Она принесет вам энергии любви, красоты, а также страсти, сексуальности и внутренней силы. Эта неделя идеально подходит как для того, чтобы завязывать и строить отношения; так и для того, чтобы развивать свою энергетику, раскрывать новые грани своей чувственности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит противоречивая неделя. На вас попеременно влияют разные энергии, но их влияние не слишком значимо. Основная двойственность – переключение между мягкостью, нежностью с одной стороны и активностью, напористостью - с другой. Такие колебания могут выводить вас из равновесия либо заставят хвататься за слишком много разных идей и дел.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит очень положительная неделя. Во-первых, она принесет ощущение мягкости, нежности, гармонии. А во-вторых – энергию настойчивости, активности, напористости. Сочетание этих энергий поможет вам как в личной жизни, так и в деловой сфере. Неделя хороша для построения и развития отношений, а также для активных, настойчивых действий на работе.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев продолжается очень конфликтный период. Ссоры вспыхивают сами собой. Договориться с окружающими не удается. Согласия и компромисса в отношениях пока не предвидится. Лучше избегать сложных ситуаций, спорных вопросов, неприятных вам людей – чтобы не усугублять все связанные с этим процессы.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень положительная неделя. Она особенно хороша для личной жизни – принесет вам ощущение мягкости, гармонии и теплоты. Также неделя подарит вам уверенность в себе, настойчивость, решительность. Хорошо заниматься спортом, начинать новые дела и проекты. А лучше всего – завязывать и развивать личные, романтические и сексуальные отношения.

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