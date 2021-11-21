Денежный гороскоп: Как коридор затмений повлияет на финансы в период до 4 декабря

Началом коридора затмений, наступившего 19 ноября, астрологи называют лунное затмение на оси Тельца-Скорпиона — времени, когда важно избавиться от негативных финансовых установок, тянущих вас и удерживающих на одном месте. О том, чего стоит ожидать разным знакам зодиака в период с 19 ноября по 4 декабря в денежном вопросе, рассказали астрологи.

Овен

Для Овнов этот период финансов в квадрате. По словам специалистов, время, когда необходимо задуматься о дополнительном доходе на будущее или начать учиться финансовой грамотности.

Телец

Тельцы, для вас коридор затмений — период, когда вы должны показать себя другим с другой стороны. Например, свою уникальность. Вероятно, стоит задуматься о смене стиля, поведения или даже мышления.

Близнецы

Близнецам астрологи настоятельно рекомендуют обратить внимание на духовный рост и перестать растрачивать свою жизненную энергию на совершенно ненужное. Остановитесь. Прислушайтесь к себе. Возможно, стоит уехать на отдых или заняться творчеством, которое давно откладывали.

Рак

Для Рака коридор затмений — отличная возможность вылезти из своего панциря и начать больше времени проводить в коллективе, найти поддерживающих вас людей.

Лев

Львам эта неделя принесет серьезные перемены социального статуса. Возможно, стоит начать двигаться по карьерной лестнице или вовсе задуматься о смене рода деятельности.

Дева

Для Дев коридор затмений, по мнению астрологов, лучшее время для обучения и расширения кругозора. Например, поступление в ВУЗ или поездка заграницу, которая изменит ваши взгляды на мир.

Весы

Вам затмение приготовило глубокие изменения или возможность привлечь в свой кошелек чужие финансы. Вы можете столкнуться лицом к лицу с собственными страхами, от которых ранее пытались убежать. Но на этой неделе вам придется их преодолеть.

Скорпион

Ближайшая неделя Скорпионам принесет приятные перемены. В личной жизни, возможно, вы решитесь узаконить отношения. В плане работы у вас может появиться желание создать совместный бизнес. Неважно. Главное — ожидайте перемен.

Стрелец

Астрологи предупреждают — обратите внимание на свое здоровье. Перестаньте откладывать поход к врачу, начните вводить в жизнь правильные привычки. В общем, упорядочите хаос в жизни.

Козерог

После затмения нацельтесь на новое хобби. А может кто-то нацелится на вас, и возникнут новые романтические отношения.

Водолей

Вас затмение заставит задуматься о родных местах. По мнению астрологов, время, чтобы стать более семейным человек или чаще проводить его дома. А может и вовсе задуматься о покупке своих квадратных метров.

Рыбы

Рыбам, как и Ракам, астрологи чуть ли не кричат — перестаньте быть интровертом, пришла пора для новых знакомств, контактов, поездок и информации. Чем больше будете общаться, тем лучше будет вам.

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