Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас объяснила, почему 21 ноября 2021 года — лучший день для избавления от вредных привычек и неприятных черт характера. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она рассказала, чем лучше заняться в этот особенный день.

Помимо того, что 21.11.21 — красивая зеркальная дата, в этот день на Руси отмечали и религиозный праздник — Михайлов день. 5-tv.ru уже рассказывал, чего в этот день делать ни в коем случае нельзя, к примеру, работать и мыть голову. А вот застолья с большим количеством гостей, наоборот, поощряются.

«С точки зрения астрологии, это семнадцатый лунный день, когда действительно благоприятно общаться с друзьями и всячески развлекаться. Но уже после 17:00 наступает следующий лунный день — зеркало», — рассказала Атлас.

В этот день мы, как в зеркале, можем увидеть себя в других людях и явлениях — стоит обращать внимание на то, что Вселенная показывает нам через других.

«Может быть где-то мы ведем себя неправильно, и сейчас — лучшее время избавиться от таких установок. Дело в том, что мы с вами находимся в „коридоре затмений“ — и сейчас идет мощнейшая энергия убывания, когда можно избавиться от негативных установок, от ненужных принципов, от токсичных людей, и даже от вредных привычек и лишнего веса!» — поделилась астролог.

Самое время навести порядок — сделайте генеральную уборку и очистите свой дом от ненужных и забытых вещей. А вот начинать новые дела не рекомендуется.

Правда, многие уже запланировали на красивую дату свадебную церемонию, но астролог успокоила — бежать отменять ресторан не нужно.

«Не отчаивайтесь — дело в том, что все, что делается в „коридоре затмения“ будет длиться до 18 лет! Поэтому, если вы уже запланировали церемонию — пусть в вашем доме будет успех, уют и благополучие», — пожелала Атлас.

21 ноября закончит время Скорпиона — люди, родившиеся с 22 ноября по 21 декабря будут носить знак Стрельца. 5-tv.ru ранее рассказал, какими чертами Стрелец выделяется среди остальных знаков зодиака.