Валерий Гаркалин упокоится рядом с горячо любимой женой

Звезда советского и российского театра и кино Валерий Гаркалин будет похоронен рядом с его самой главной любовью жизни женой Екатериной, которой не стало 12 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС), прощание с актером пройдет в учебном театре с 11 до часа дня 23 ноября. После в 15.00 состоится отпевание и захоронение на старинном Миусском кладбище Москвы, где и нашла свое последнее пристанище Екатерина Гаркалина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ректор ГИТИСА Григорий Заславский обратился к поклонникам, друзьям, коллегам и ученикам Валерия Гаркалина с просьбой отказаться от посещения церемонии прощания, если они почувствуют любые признаки даже ОРЗ, потому что QR-коды проверять не планируется.

Они познакомились, когда он поступил в Академию имени Гнесиных, где молодая Екатерина преподавала. Вмести рука об руку они прожили 30 лет. В 2008 году у Гаркалина на гастролях в Литве остановилось сердце. Его еле вернули с того света. Впереди были операция и долгое восстановление. Не обращая внимания на собственное здоровье, Екатерина заботливо выхаживала супруга. Но потом был еще один приступ. Инфаркт, новые заботы, стресс — супруга Гаркалина почти изнемогала от усталости. По возвращении в Москву она все же обратилась за помощью к медикам, и вскоре узнала страшное: запущенная степень онкологии. Подробно о лебединой песне четы Гаркалиных читайте в материале 5-tv.ru.