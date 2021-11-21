Видит око, да зуб неймет? Когда ГИБДД Москвы приструнит «бессмертных» блогеров на дорогах

Страшной трагедией завершились очередные гонки по Кутузовскому проспекту в Москве: 20 ноября в ДТП погиб знаменитый блогер, бизнесмен Саид Губденский. Чуть позже, в больнице, скончался его друг — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, сидевший в момент аварии рядом в элитном BMW M4.

Это горе — случайность или закономерность? Как долго легендарная «Кутуза» будет входить в топ самых аварийных трасс России? Кто виноват в трагедии: участники или стражи порядка? Разбирался 5-tv.ru.

Они хотели «покататься»

В громком деле о ДТП с Губденским предстоит еще очень долго разбираться. Но он ни единственный, кто регулярно нарушал правила дорожного движения, желая, например, опубликовать в социальных сетях «годный контент». Есть те, кому повезло меньше, и они ушли в мир иной. Но есть и те, кому выпал шанс переосмыслить свое поведение.

Пранкер Эдвард Бил чудом избежал смерти, а затем и тюрьмы, гоняя по дорогам Москвы. 1 апреля 2021 года блогер, сидя за рулем элитной иномарки, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и «собрал» четыре авто. В результате ДТП серьезно пострадала женщина: у консультанта Госдумы Марии Артемой были сложнейшие травмы, из-за чего сегодня она передвигается на инвалидной коляске. В суде Била представлял звездный адвокат Сергей Жорин. Результат грамотной защиты — пранкера приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили права управления ТС на три года.

А вот на «Кутузе» засветилась звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова. На своем Mercedes Gelandewagen девушка сбила перебегавшего дорогу мужчину. После удара несчастного отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал еще и Jaguar. Виновнице аварии также удалось избежать тюрьмы: было установлено, что погибший переходил дорогу в неположенном месте, обрекши себя.

Instagram @said.gubdenskiy, @korotkova_viktoriya, @bil_edward

Как бы то ни было, примеров гонок на высокоопасных трассах предостаточно. Зачастую балансируют на грани жизни и смерти блогеры и пранкеры, для которых это — образ жизни. Но удивляет даже не это, а неопровержимые факты: почти 100% участников страшных аварий когда-либо получали штрафы за небезопасное вождение. У некоторых предписаний — сотни! Но где же надзорные органы?

Как ни прискорбно, часто у виновников жестких аварий штрафы уходят буквально «в никуда». Случается так, что заядлые гонщики снимают машины с учета для перепродажи либо, напротив, покупают авто и катаются, что есть мощи, отдаляя срок официальной регистрации. Таким образом, ТС вроде нарушает правила, а вроде и нет — кого наказывать, если нет владельца?

Не доглядели?

Знаменитый автоэксперт Игорь Моржаретто для начала предлагает бороться хотя бы с недостатками на дорогах, из-за которых и происходят страшные аварии. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он заметил, что Кутузовский проспект имеет плохую славу отчасти из-за отсутствия на нем разделительных барьеров. Кто знает, будь там отбойник, может, Губденский и еще сотни людей могли бы спастись?

«Там по каким-то непонятным мне причинам не установили до сих пор разделительного барьера, хотя по правилам он там должен быть для разделения встречных потоков. Если бы он там был, удалось бы спасти примерно 20 жизней в течение года — это бы сделало невозможным лобовые столкновения. Насколько я знаю, были неоднократные попытки и со стороны Дептранса Москвы, и других организаций установить это разделительное заграждением, и пока его там не будет, такие аварии будут случаться», — с сожалением констатировал Моржаретто.

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Позицию «не доглядели», как выяснилось, разделяет и прокуратура Москвы. Сразу после ДТП с участием блогера Эдварда Била представители госоргана обратились в суд с требованием обратить внимание на бездействие столичной ГИБДД: штрафы злостным нарушителям выписывают регулярно, а профилактических работ не проводят — не порядок.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, суд прислушался к мнению прокуроров столицы и вынес частное постановление, согласно которому проблему бездействия ГИБДД за месяц должен был решить начальник ГУВД Москвы.

По мнению многих юристов и автоэкспертов, превентивные меры вроде профилактических бесед и разъяснения прав и обязанностей могли бы вернуть экстремалов к реальности, в которой человеческие жизни пока еще бесценны.

5-tv.ru

Борьба за жизни

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью 5-tv.ru заметил, что со злостными нарушителями ПДД бороться надо и максимально возможными жесткими методами. В противном случае количество смертельных аварий, по мнению эксперта, никак не сократить.

Похмелкин обратил внимание судебных приставов на пробелы в решении проблем с лицами, имеющим задолженности по штрафам за некорректную езду, а также призвал прокуратуру и ГИБДД тщательнее следить за экстремалами.

«Надо выявлять, и выяснять, и привлекать к ответственности вплоть до изоляции от общества. Когда человек отбывает административный арест, он ПДД не нарушит. И аварийной ситуации не создаст. Я вас уверяю, для человека, привыкшего к определенной вольности, даже день заключения — это много, а 15 суток — это очень ощутимо. Поэтому если говорить о каких-то реальных мерах — вот она. Она законно предусмотрена, административный арест нарушителей», — подчеркнул Виктор Похмелкин.

Автоэксперт не исключил при этом, что того же Губденского, неоднократно задерживаемого за нарушение правил ПДД, отпускали, поскольку «находились какие-нибудь весомые аргументы».

Соцсети; 5-tv.ru

Абсолютно солидарен с предыдущими ораторами и специалист Ян Хейцер. При этом он обратил внимание россиян на то, что на дорогах, особенно в осенне-зимнее время, часто случаются аварии по причине рассеянности и лени.

Комментируя ДТП с Губденским, в частности, собеседник 5-tv.ru заметил, что его авто скользило по Кутузовскому проспекту, словно лодка по водной глади. Это значит, что погибший, скорее всего, пренебрег безопасностью и не стал менять летнюю резину на зимнюю, хотя лед на дорогах лежит не первый день.

«Мы совершенно четко видим, когда произошел эффект аквапланирования. Когда дорога покрыта тонким слоем воды, машина перестает управляться, потому что потеряла сцепление с дорогой. Машина практически приподнялась над дорогой и поэтому потеряла управление. Здесь бесполезно что-либо делать. Сцепление навсегда потеряно, и машина 100% неуправляемая. Это всегда приводит к самым фатальным последствиям», — констатировал Хейцер.

5-tv.ru

Автоэксперт призвал водителей, особенно, экстремалов, думать на дороге не только о себе, но и об окружающих — малейшая неточность может стоить жизни. Ну а стражам порядка следует тщательнее следить за нарушителями ПДД и, возможно, серьезно наказывать даже за небольшие промахи.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru показал, как лучший друг пытался реанимировать Саида Губденского после страшной аварии на Кутузовском проспекте Москвы.