Очевидцы сняли попытки врачей реанимировать друга блогера Литвина

|
Алексей Хитров
1 381

Бизнесмен Саид Губденский, предположительно, спровоцировал ДТП на Кутузовском проспекте, в котором сам и погиб.

Фото, видео: Instagram @said.gubdenskiy; Вконтакте @tiktokreklam

Очевидцы сняли на камеру попытки врачей скорой помощи реанимировать на месте аварии Саида Губденского, друга блогера Михаила Литвина.

В ролике, снятом из окна дома, возле которого произошло ДТП, видно, как вокруг лежащего на асфальте мужчины столпилась бригада медиков. Один из них усиленно делает пострадавшему непрямой массаж сердца, пытаясь вернуть к жизни.

Смертельное ДТП произошло днем 20 ноября возле дома № 26 на Кутузовском проспекте в Москве. В аварии погиб друг скандально известного блогера-пранкера и любителя экстремальной езды Михаила Литвина, бизнесмен Саид Губденский. По предварительной информации, управляя автомобилем BMW, он вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилями Mercedes и Volvo.

Губденский погиб на месте. Находившийся с ним в машине друг — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — с серьезными травмами был доставлен в больницу, где также скончался. Кроме того, известно о двоих пострадавших в ДТП. 

Ранее 5-tv.ru опубликовал ролик, где Губденский, будучи за рулем BMW M4, «играет в шашечки» на Кутузовском проспекте. Через секунду он не справляется с управлением, машину заносит, и она вылетает на встречную полосу.

+3° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.76
0.16 82.58
0.32
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 ноября

Последние новости

22:17
Малафеев может избежать раздела имущества при разводе: «Передавать нечего»
22:00
Проклятая «Кутуза»: ТОП громких смертельных ДТП на центральной улице Москвы
21:44
Как купить качественные консервы и не остаться «в дураках»
21:28
Пока сын Валерии с женой развлекаются в Милане их дочка сделала первые шаги
21:14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 ноября
21:02
Мошенники нашли новый способ вымогательства денег у пенсионеров

Сейчас читают

Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой
Магия зеркальной даты: три ритуала на деньги, замужество и от сплетен 21.11.21
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть
Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа