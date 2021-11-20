Очевидцы сняли попытки врачей реанимировать друга блогера Литвина

Очевидцы сняли на камеру попытки врачей скорой помощи реанимировать на месте аварии Саида Губденского, друга блогера Михаила Литвина.

В ролике, снятом из окна дома, возле которого произошло ДТП, видно, как вокруг лежащего на асфальте мужчины столпилась бригада медиков. Один из них усиленно делает пострадавшему непрямой массаж сердца, пытаясь вернуть к жизни.

Смертельное ДТП произошло днем 20 ноября возле дома № 26 на Кутузовском проспекте в Москве. В аварии погиб друг скандально известного блогера-пранкера и любителя экстремальной езды Михаила Литвина, бизнесмен Саид Губденский. По предварительной информации, управляя автомобилем BMW, он вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилями Mercedes и Volvo.

Губденский погиб на месте. Находившийся с ним в машине друг — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — с серьезными травмами был доставлен в больницу, где также скончался. Кроме того, известно о двоих пострадавших в ДТП.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ролик, где Губденский, будучи за рулем BMW M4, «играет в шашечки» на Кутузовском проспекте. Через секунду он не справляется с управлением, машину заносит, и она вылетает на встречную полосу.