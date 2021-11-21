Гражданка России Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса «Спутником V»

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Анна Павлова
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Актриса не раз признавалась в любви к нашей стране — недавно указом президента Путина она получила российский паспорт.

Гражданка России Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса «Спутником V»

Фото: ТАСС / Кондратьева Елена

Получившая российское гражданство актриса Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V». Уругвайская кинозвезда отметила, что не планирует ставить в будущем другую вакцину. Об этом она рассказала в интервью каналу НТВ.

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». <…> (Вакцинировалась — Прим. ред.) двумя дозами «Спутника», — сказала она.

Орейро подчеркнула, что после прививки чувствует себя хорошо.

Месяц назад Орейро официально стала гражданкой России — паспорт ей вручил глава нашей дипмиссии в Аргентине. Указ о российском гражданстве для знаменитости и ее сына 25 октября подписал президент Владимир Путин. Церемония прошла в посольстве в столице Буэнос-Айресе. Актриса удивила поклонников хорошим знанием русского языка — она почти без акцента зачитала текст присяги.

Стоит отметить, что в России Орейро очень любят. Зрители помнят актрису, прежде всего, по роли в сериале «Дикий ангел». Проект транслировался более чем в 80 странах, но россиянам искренняя сирота по имени Милагрос — именно так звали главную героиню — полюбилась особенно. Взаимностью отвечает и сама актриса, она признавалась, что влюблена в нашу страну, но переезжать из жаркой Аргентины пока не готова.

Ранее 5-tv.ru писал, что получившую гражданство России Наталию Орейро ждут в Подмосковье.

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