Актер из «Ворониных» и «Ищейки» Зубов умер на 43-м году жизни

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Светлана Шевченко
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О смерти коллеги по цеху сообщила актриса Елена Володина, добавив, что Михаил так и не дождался их совместного фильма.

Актер из «Ворониных» и «Ищейки» Зубов умер на 43-м году жизни

Фото: Kino-teatr.ru

Актер из «Ворониных» и «Ищейки» Михаил Зубов умер на 43-м году жизни. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщила его коллега по цеху актриса Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она.

Причина смерти пока не называется. К слову, пост Володина опубиковала еще 12 ноября, но обратили на него внимание только сейчас.

«Жил себе актер, у которого девиз был: Люблю жить! (как и у меня) и вдруг умер молодым: (((, информации в интернете ноль почему-то ((Сейчас готовится к выходу фильм, в котором он снимался…» — написала Любовь Ескина в комментариях на его странице на сайте Кино-Театр.ру (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим. ред.).

Михаил Зубов закончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента еще в 2003-м году и лишь в 2019-м Школу актерского мастерства «Артанде». Его дебют в кино состоялся в 2018 году. Он успел сняться в таких картинах, как «Ласточка», «Тренер» Данилы Козловского, «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и многих других.

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