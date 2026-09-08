Умел любить жизнь по-настоящему: умер поэт Станислав Богуславский

Не стало поэта Станислава Богуславского

Ушел из жизни пермский поэт и автор сборника «Книга из телефона» Станислав Богуславский. О смерти публициста на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поэт Андрей Мансветов.

Он заявил, что Богуславский умер 7 сентября. Мансветов подчеркнул, что поэт был человеком, умевшим по-настоящему любить жизнь, «как я не умею и никогда не научусь».

Причины смерти Богуславского неизвестны. В РИА Новости заявили, что прощание с публицистом состоится в Перми в здании, которое находится на улице Старцева.

Поэт прошел путь от шахтера до альпиниста, покорившего Эверест. В литературном мире он прославился благодаря сборникам «Книга из телефона», которая вышла в свет в 2022 году, и «На воде не остается следов». Его работы публиковались в известном журнале «Вещь».

Мансветов также добавил, что незадолго до смерти Богуславский работал над книгой «Разговор, которого не было».

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о смерти писателя и Героя Труда Российской Федерации Исхака Машбаша.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.