Умел любить жизнь по-настоящему: умер поэт Станислав Богуславский

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 68 0

Он прославился не только благодаря своим произведениям, но и покорению Эвереста.

Смерть поэта Станислава Богуславского — что о нем известно

Фото: VK.com/Андрей Мансветов

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Не стало поэта Станислава Богуславского

Ушел из жизни пермский поэт и автор сборника «Книга из телефона» Станислав Богуславский. О смерти публициста на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поэт Андрей Мансветов.

Он заявил, что Богуславский умер 7 сентября. Мансветов подчеркнул, что поэт был человеком, умевшим по-настоящему любить жизнь, «как я не умею и никогда не научусь».

Причины смерти Богуславского неизвестны. В РИА Новости заявили, что прощание с публицистом состоится в Перми в здании, которое находится на улице Старцева.

Поэт прошел путь от шахтера до альпиниста, покорившего Эверест. В литературном мире он прославился благодаря сборникам «Книга из телефона», которая вышла в свет в 2022 году, и «На воде не остается следов». Его работы публиковались в известном журнале «Вещь».

Мансветов также добавил, что незадолго до смерти Богуславский работал над книгой «Разговор, которого не было».

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о смерти писателя и Героя Труда Российской Федерации Исхака Машбаша.

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