На пороге «миграционного цунами»: как меняется ситуация на границе Польши с Белоруссией

Беженцы уже смирились с тем, что застряли в пограничной зоне надолго и теперь стремятся обустроить свою жизнь.

Польша готова оплатить возвращение на родину мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Варшава на пороге «миграционного цунами». В пограничной зоне уже вырос настоящий город с самодельными домами. Валентин Трушнин увидел, что сейчас там происходит.

Территория приграничного логистического пункта постепенно превращается в небольшой курдский городок. Здесь появляются улицы — проходы между стеллажами, и даже какое-то подобие квартир из матрасов и деревянных поддонов. Дома постепенно растут вверх.

Беженцы уже смирились с тем, что застряли здесь надолго и стараются как-то наладить жизнь. Вот они забираются на вторые, третьи этажи и пытаются обустроить более или менее приватные пространства, где можно отгородиться от других. Вот здесь мужчины сидят и играют в самодельную настольную игру.

Это что-то среднее между шашками и крестиками-ноликами. Помогает хоть как-то убить время между завтраком, обедом и ужином. Других развлечений нет. Почитать новости в интернете теперь — непозволительная роскошь.

Самый большой дефицит сейчас — это электричество. Потому что сегодня пошел дождь и отсюда убрали пункты зарядки, чтобы их не намочило. Теперь беженцы стоят и просят журналистов или прохожих, чтобы им кто-нибудь зарядил power bank.

Берешься помочь одному, тут же десятки рук протягивают севшие гаджеты. Мы с трудом нашли одну свободную розетку в служебном помещении. Из-за недостатка информации люди буквально бросаются на любого политика или публичного человека с вопросами — что нас ждет? Нас пустят в Европу? Депутата российской Госдумы Виталия Милонова, который решил посетить центр сначала приняли за депутата Европарламента.

«Я хочу сейчас позвонить своим коллегам в парламент европейский и сказать им: „Ребят, не хотите забрать?“ Вы же их сюда позвали! Они бы не приехали ни в какую Белоруссию. Леваки в Европе их пригласили и слились. Где все эти люди? Они же сюда приехали, потому что обещание им было дано. А леваки сейчас сидят, жрут фуагру. А эти люди живут в бараках», — возмутился Виталий Милонов.

Как сказал нам представитель Белорусского Красного Креста, проблемы с электричеством временные и в ближайшее время в центре опять заработают пять пунктов зарядки на несколько розеток каждый. На втором месте — дефицит теплой одежды.

«Ну сейчас точечно приходят люди, которые жалуются, что у них вышла из строя одежда, обувь. Нужны еще одеяла, к примеру. Поэтому мы с утра эти вопросы обсуждаем и к обеду уже привозим то, что необходимо. Сразу все не можем, но эта работа у нас идет каждый день», — рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Сегодня в лагерь Брузги впервые приехала комиссия Всемирной Организации Здравоохранения. Главная задача — понять сколько беженцев нуждаются в медицинской помощи и в какой именно. Десятки человек тут же окружили сотрудников ВОЗ, но выяснив, что те ничего не могут сказать о дальнейшей судьбе беженцев, потеряли всякий интерес и разошлись.

«Прежде всего люди нуждаются в какой-то перспективе на будущее. Мы поговорили с ними. Большинство из них не хотят возвращаться назад. Но нас интересует прежде всего медицинский аспект. Наша задача — помочь тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем», — подчеркнул представитель ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

В ближайшее время ВОЗ доставит в лагерь Брузги все необходимые медикаменты. Составлены списки людей, которым необходимы срочные операции. Но ответа на свой главный вопрос беженцы опять не получили и чем все это закончится, по-прежнему неизвестно.