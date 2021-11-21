Инфекционист о смертельном отравлении детей мясом под Ростовом: «Похоже на пищевые яды»

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 020

Инфекционист Акинфиев объяснил отравление семьи в Ростовской области

Инфекционист о смертельном отравлении детей мясом под Ростовом: «Похоже на пищевые яды»

Фото: Depositphotos / IuriiSokolov; 5-tv.ru

В Ростовской области две девочки из приемной семьи скончались после употребления в пищу домашнего мяса.

Причиной отравления семьи в Ростовской области, где погибли двое детей, могли стать пищевые яды. Такую версию выдвинул врач-инфекционист Илья Акинфиев в комментарии 5-tv.ru.

По мнению эксперта, свинина, которую ели перед отравлением взрослые и дети, вряд ли могла стать причиной гибели.

«Паразиты не дали бы такого быстрого развития. Может, потом окажется, что связано с тушенкой домашней — ботулизм быстро развивается, за несколько часов. Свининой — маловероятно: разного возраста, разной массы тела, дети, взрослые. Больше на яды похоже пищевые», — предположил Акинфиев.

Ранее стало известно о трагедии в станице Бессергеневской Ростовской области: две девочки семи и восьми лет скончались в результате отравления неустановленным веществом. Погибшие сестры проживали в приемной семье с родителями и еще двумя несовершеннолетними. Все они сейчас находятся в реанимации с признаками отравления тем же веществом.

По предварительной версии, причиной отравления стало домашнее мясо: семья содержала свинью, которую зарезали накануне. Мясо сейчас проверяют эксперты.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Перми. Всего за осень в результате массового употребления контрафакта в России погибли 75 человек, более 20 получили тяжелые увечья.

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