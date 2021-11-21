Задержанный по делу с мертвецом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве

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Карина Бернтгольц
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23-летний мужчина заявил, что давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус.

Задержанный по делу с мертвецом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве

Фото: Depositphotos / shmeljov

Задержанный по делу с телом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве. Как сообщил источник, 23-летний мужчина на допросе рассказал о других своих зверствах. Подозреваемый заявил, что давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус и даже предпринимал для этого соответствующие попытки. 

Со слов предполагаемого злоумышленника, в сентябре 2020 года во время охоты он поймал и зарезал прохожего. После этого подозреваемый якобы отрезал часть от трупа, пришел домой, сварил и съел. Тело он спрятал в трубе.

Жуткий инцидент произошел на трассе в Ленинградской области утром 20 ноября. Трое молодых людей попали в аварию, из багажника их автомобиля выпало тело мужчины с перерезанным горлом. По предварительным данным, предполагаемый убийца вместе с двумя подельниками погрузили мертвеца в иномарку и решили вывезти в лес, чтобы закопать, но водитель не справился с управлением — и машина влетела в отбойник.

 

 

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